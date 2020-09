La directora alemana Maria Schrader ganó un premio Emmy este domingo a Mejor dirección en una miniserie por su trabajo con “Unorthdox” (“Poco Ortodoxa”).

Schrader dirigió la historia de una mujer judía que huye de un matrimonio arreglado en Brooklyn para comenzar una nueva vida en el exterior. La serie debutó a principios de este año en marzo y fue la primera serie de Netflix en ser principalmente en yiddish.

La directora contó que se inspiró en la autobiografía de Deborah Feldman de 2012, “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”.

Asimismo, “Unorthdox” se impuso hoy ante las también nominadas a Mejor dirección “Little Fires Everywhere”, “Normal People” (Episode 5), “Watchmen” (“It’s Summer And We’re Running Out Of Ice”, “Little Fear Of Lightning” y “This Extraordinary Being”.





Los Emmy, los premios más importantes de la televisión, celebraron su 72ª edición este domingo 20 de septiembre a través de un evento virtual por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y tuvieron a Jimmy Kimmel como animador principal.