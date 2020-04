Cómo ya se ha vuelto una especie de tradición en estos tiempos de pandemia y cuarentena, el elenco de otra serie de los 90 ha decidido reunirse virtualmente apelando a la nostalgia. En esta ocasión le toca a “Melrose Place” (1992-1999), telenovela que seguía la historia de la popular “Beverly Hills, 90210” (1990-2000).

La serie contaba las vivencias de un grupo de jóvenes habitantes de un complejo de departamentos que le da título al programa, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones, así como sus propios problemas y demonios.

El reencuentro tendrá lugar este 28 de abril a las 8 p.m. ET (7 p.m. hora local) en el programa web “Stars in the House”, el cual puede ser encontrado en su página web o en su canal de YouTube. Participarán Josie Bissett, Thomas Calabro, Marcia Cross, Laura Leighton, Heather Locklear, Doug Savant, Grant Show, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith y Daphne Zuniga.

Según indicó Deadline, el programa conducido por Seth Rudetsky y James Wesley ha realizado durante las últimas semanas múltiples reencuentros de los elencos de varios programas del ayer, como “Glee”, “Desperate Housewives”, “Taxi”, entre otros.

La reunión, en la que el elenco contará anécdotas de su tiempo en el icónico (y ficticio) complejo de departamentos ubicado en Hollywood, también servirá para apoyar a The Actor Fund, organización benéfica que apoya a intérpretes y otros trabajadores del mundo del espectáculo en problemas financieros.

Durante la transmisión en vivo los espectadores podrán donar a la organización benéfica, así como hacerle preguntas a los actores de “Melrose Place”.

