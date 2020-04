El actor español Enrique Javier Arce Temple, conocido mundialmente gracias al personaje de ‘Arturito’ en la exitosa serie de Netflix “La casa de papel”, continúa compartiendo fotos suyas durante la cuarentena. En esta ocasión subió una foto a Instagram de su juventud.

El actor de 47 años nació en Valencia, España. Luego de estudiar derecho en su ciudad natal, Enrique participó en el programa de concurso “Ellos i elles”, resultando ganador y aprovechando el premio en efectivo para mudarse a Nueva York y estudiar en la American Academy of Arts.

El intérprete compartió una foto de su juventud cuando vivía en Nueva York tras ser ganador del concurso “Ellos i elles”.

“New York City, tal día como hoy, hace 25 años. Good old times in the Big Apple!”, se lee en la descripción de la imagen.

Tras su regresó a Europa, complementó su formación en el Teatro Joven Nacional de Inglaterra y en el Estudio de Juan Carlos Corazza, de España.

Empezó trabajando en teatro, apareciendo en obras como La Celestina, Bodas de sangre y El león en invierno, entre otras. Debutó en televisión en la serie Petra Delicado (1999) y, un año después, debutó en cine con el largometraje El corazón del guerrero (2000).

Enrique ha trazado su trayectoria principalmente en televisión, destacando su participación en series como “Periodistas” (2000-2001), “Génesis, en la mente del asesino” (2007), “Física o química” (2010-2011), en “Knightfall” (2017) y en la popular serie “La casa de papel” (2017-2019) como Arturito.