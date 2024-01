“Succession” se llevó las más importantes categorías en los Premios Emmy 2024, retrasados por la huelga el lunes por la noche en Los Ángeles. Consiguió el Mejor drama por tercera vez en cuatro años y permitió a HBO -una vez más- apropiarse de la corona de principal programador de televisión.

“Succession”, un programa de humor oscuro sobre miembros en guerra de una dinastía mediática familiar, obtuvo seis premios Emmy en horario de máxima audiencia en su última temporada, incluidos los de mejor dirección, guion y tres premios de actuación. La serie superó a otros siete nominados a mejor drama, incluidos tres títulos rivales de HBO, “The Last of Us”, “The White Lotus” y “House of the Dragon”.

A continuación, los capítulos nominados a Mejor Dirección en Serie Dramática en los EMMYS 2024:

Long, Long Time - "The Last of Us"

Long Long Time, escrito por Mazin y dirigido magistralmente por Peter Hoar, es uno de los episodios más desgarradores de la serie. Modifica trama del superventas de PlayStation. Nos dejó con sentimientos encontrados, gracias a la romántica historia que nos contaron en este episodio sobre la vida postapocalíptica de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), una pareja que se conoce tres años después de que comiencen a surgir los primeros infectados y, en donde en alrededor de una hora, nos muestra cómo es la convivencia de la pareja en el búnker que han armado.

Connor’s Wedding - “Succession”

Este episodio es determinante. Cambia el futuro de los personajes de una manera sorpresiva. Mientras Logan delega una tarea desagradable previo a su viaje para reunirse con Matsson, Connor se obsesiona con detalles mínimos en su boda. Pasará a la historia por la sorpresiva muerte de Logan Roy, el patriarca de la familia y uno de los personajes más importantes de la historia de la televisión.

America Decides - “Succession”

Esta es una de las entregadas más comentadas de “Succession”. Es el día de las elecciones presidenciales y como el medio de comunicación principal del país tienen la tarea de cubrir el evento con todo y sus detalles, pero cuando los intereses financieros de sus directores también están en juego con el resultado de la votación, el poder juega un papel determinante. En medio del caos informativo, los hermanos Roy van delineando su territorio y sus apoyos hasta llegar –a través de una serie de caminos misteriosos– a anunciar la victoria de Jeryd Mencken, candidato republicano con bastante pinta de fascista, como presidente.

Living - “Succession”

Living mueve emociones. Por un lado, Kendall trata de llenar los zapatos de Logan. Unos zapatos muy grandes. Y, por otro, los personajes de Tom y Shiv se convierten en los más sorprendentes de esta entrega. El momento que comparten en un dormitorio —en la que Tom confiesa sus desesperanzas por el dinero y su amor por los relojes caros antes de echar en cara esta supuesta superficialidad a Shiv—, es la conversación más honesta y sincera que la pareja mantiene en pantalla, una que les sitúa en un plano de igualdad y que da pie a que Shiv a reconocer sus propias limitaciones y superar la vanidad.