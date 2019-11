Luego de la cancelación de “Cloak & Dagger”, serie basada en los personajes de Marvel Comics del mismo nombre, muchos fanáticos se preguntaban sobre el futuro de una de las últimas grandes series de superhérores de Marvel: “Marvel’s Runaways”. Finalmente, se dio a conocer que la tercera temporada de la ficción creada por Joe Schwartz y Stephanie Savage para Hulu llegará a su fin con su tercera temporada.

“Runaways” sigue a un grupo de adolescentes que se dan cuenta que sus padres son unos villanos que ayudan a un extraterrestre para poder seguir siendo millonarios; pero como los jóvenes no están dispuestos a consentirlo deciden escaparse de casa. Cada uno de ellos tiene un poder especial que deberán aprender a utilizar para hacerse más fuertes. También tendrán que aprender a convivir entre ellos mientras van forjando una amistad inquebrantable.

Tras dos exitosas temporadas, la serie de Marvel llegará a su fin cuando estrene los 10 últimos episodios de la tercera entrega el viernes 13 de diciembre. En esta temporada 3, los fugitivos buscarán frenéticamente a sus amigos capturados Chase, Gert y Karolina. En el camino, los chicos se enfrentarán cara a cara con un enemigo imparable que ha atacado a Leslie Dean. Nico los atraerá a todos a un reino oscuro al que la infame Morgan le Fay (interpretada por la conocida actriz y modelo Elizabeth Hurley de The Royals), es mucho más nefasta que cualquier otra persona que los chicos hayan tenido que enfrentar.

"Runaways" es una serie basada en los personajes de Marvel Comics del mismo nombre (Foto: Marvel)

Después de evadir a los padres corruptos, luchar contra extraterrestres poderosos y enfrentarse cara a cara con la hechicera más poderosa del mundo, la saga de “Runaways” no dejará piedra sin remover, señaló Hulu.

Así es “Runaways” no tendrá una temporada 4 después de todo. Si bien la cancelación se produce antes del estreno de la temporada 3 y al menos los fanáticos ya saben de antemano que no volverá después, no significa que esta noticia sea menos decepcionante. Al menos eso dejaron notar los fanáticos en las redes sociales.

Por otro lado, según Variety, una fuente cercana a la serie de Hulu afirmó que la tercera temporada sirvió como un “final natural” para el programa. Sin embargo, no está claro con cuánto tiempo de anticipación el equipo de redacción sabía que el programa sería cancelado.

Asimismo, el medio resalta que “Runaways” es una de las últimas series de Marvel bajo la dirección de Jeph Loeb, quien se desempeñó como jefe de Marvel Television durante más de una década.

Como sabrás, Loeb marcó el comienzo de la era de Marvel TV y encontró formas de mantenerlos conectados al Marvel Cinematic Universe sin estar sujeto a todas sus reglas. Sin embargo, se dio a conocer que Kevin Feige sería el nuevo en cargado de esta división de la compañía.

“Runaways” es una de las últimas series de Marvel bajo la dirección de Jeph Loeb (Foto: Hulu)

Feige está buscando presentar una nueva era en cuanto a programas del MCU; con la llegada del nuevo servicio de trasmisión de Disney plus y la series exclusivas para la plataforma, parece solo cuestión de tiempo la cancelación de todas las propiedades que no son de Disney+.

Esta transición podría explicar por qué la serie de “Ghost Rider” en solitario fue descaratada por Hulu a principios de este año. “SHIELD” también fue cancelada y emitirá su séptima y última temporada a mitad de 2020.

Por supuesto, si bien la verdadera razón detrás de todas estas cancelaciones de espectáculos de Marvel no se ha confirmado por la compañía, ciertamente tiene lógica desde la cancelación de otras producciones de Marvel en plataformas como Netflix.

Cabe mencionar que la última temporada de la serie contará con el muy esperado episodio cruzado entre “Marvel’s Runaways” y “Marvel’s Cloak & Dagger”, protagonizada por Olivia Holt como Tandy Bowen y Aubrey Joseph como Tyrone Johnson. El crossover será la última vez que Holt y Joseph interpretarían a sus personajes debido a la cancelación de su serie Freeform.