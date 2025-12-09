"Spider-Noir" se estrena oficialmente en Prime Video en el 2026. (Foto: Prime Video)
"Spider-Noir" se estrena oficialmente en Prime Video en el 2026. (Foto: Prime Video)
Paolo Valdivia
Paolo Valdivia

Escucha la noticia

00:0000:00
“Spider-Noir”: Fecha de estreno y todo lo que debes saber
Resumen de la noticia por IA
“Spider-Noir”: Fecha de estreno y todo lo que debes saber

“Spider-Noir”: Fecha de estreno y todo lo que debes saber

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La esperada serie llegará exclusivamente a Prime Video en 2026, marcando el regreso de Nicolas Cage al universo arácnido en una versión oscura, detectivesca y totalmente distinta del héroe que el público conoce. La producción también se estrenará primero en MGM+ en Estados Unidos antes de llegar globalmente a la plataforma de Amazon. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Teaser tráiler oficial

¿De qué trata la serie “Spider-Noir” de Prime Video?

“Spider-Man Noir” será una serie live-action de 8 episodios, ambientada en una Nueva York de los años 30, dominada por el crimen organizado y el ambiente propio del cine negro clásico. La historia sigue a un envejecido y atormentado héroe arácnido que, lejos del brillo habitual de otras versiones de Spider-Man, debe lidiar con su pasado mientras enfrenta una oleada de violencia que azota la ciudad.

Esta serie de “Spider-Noir” se podrá ver en dos versiones, la blanco y negro y la de a color.

¿Quién es Spider-Man Noir?

Spider-Man Noir es una versión alternativa del Hombre Araña que apareció originalmente en la línea Marvel Noir, una reinterpretación más oscura y realista de los personajes clásicos.

Este Spider-Man:

  • Vive en la década de 1930, en plena Gran Depresión.
  • Combina habilidades arácnidas con un enfoque más “callejero” y táctico.
  • Trabaja como una especie de detective o vigilante en las sombras.
  • En versiones previas solía ser Peter Parker, aunque con una personalidad más dura y madura.

Su estética característica incluye gabardina, máscara oscura, lentes reflectantes y un sentido de justicia cargado por la dureza de su entorno.

Cabe resaltar que este “Spider-Noir” es el mismo que ha salido en las películas de la saga animada de Miles Morales de la saga de “Spider-Man into the Spider-Verse”.

Ficha técnica de “Spider-Man Noir” (2026)

  • Título: “Spider-Man Noir”
  • Año de estreno: 2026
  • Plataforma: Exclusivamente en Prime Video (estreno inicial en MGM+ en EE.UU.)
  • Episodios: 8
  • Formato: Serie live-action
  • Protagonista: Nicolas Cage como Ben Reilly / Spider-Man Noir
  • Showrunners: Oren Uziel y Steve Lightfoot
  • Dirección: Harry Bradbeer (episodios iniciales)
  • Ambientación: Nueva York de los años 30
  • Estilo visual: Versión en blanco y negro + versión a color
  • Basado en: Línea Marvel Noir / variante alternativa de Spider-Man

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC