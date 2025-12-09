“Spider-Noir”: Fecha de estreno y todo lo que debes saber

La esperada serie “Spider-Noir” llegará exclusivamente a Prime Video en 2026, marcando el regreso de Nicolas Cage al universo arácnido en una versión oscura, detectivesca y totalmente distinta del héroe que el público conoce. La producción también se estrenará primero en MGM+ en Estados Unidos antes de llegar globalmente a la plataforma de Amazon. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Teaser tráiler oficial

¿De qué trata la serie “Spider-Noir” de Prime Video?

“Spider-Man Noir” será una serie live-action de 8 episodios, ambientada en una Nueva York de los años 30, dominada por el crimen organizado y el ambiente propio del cine negro clásico. La historia sigue a un envejecido y atormentado héroe arácnido que, lejos del brillo habitual de otras versiones de Spider-Man, debe lidiar con su pasado mientras enfrenta una oleada de violencia que azota la ciudad.

Esta serie de “Spider-Noir” se podrá ver en dos versiones, la blanco y negro y la de a color.

The city needs a hero…hopefully they find someone. “Spider-Noir” – a new live action series starring Nicolas Cage – arrives 2026 in both black & white and color. pic.twitter.com/jkvTbhmjwH — Prime Video (@PrimeVideo) December 4, 2025

¿Quién es Spider-Man Noir?

Spider-Man Noir es una versión alternativa del Hombre Araña que apareció originalmente en la línea Marvel Noir, una reinterpretación más oscura y realista de los personajes clásicos.

Este Spider-Man:

Vive en la década de 1930, en plena Gran Depresión.

Combina habilidades arácnidas con un enfoque más “callejero” y táctico.

Trabaja como una especie de detective o vigilante en las sombras.

En versiones previas solía ser Peter Parker, aunque con una personalidad más dura y madura.

Su estética característica incluye gabardina, máscara oscura, lentes reflectantes y un sentido de justicia cargado por la dureza de su entorno.

Cabe resaltar que este “Spider-Noir” es el mismo que ha salido en las películas de la saga animada de Miles Morales de la saga de “Spider-Man into the Spider-Verse”.

Ficha técnica de “Spider-Man Noir” (2026)