“Spider-Noir”: Fecha de estreno y todo lo que debes saber

La esperada serie “Spider-Noir” llegará exclusivamente a Prime Video en 2026, marcando el regreso de Nicolas Cage al universo arácnido en una versión oscura, detectivesca y totalmente distinta del héroe que el público conoce. La producción también se estrenará primero en MGM+ en Estados Unidos antes de llegar globalmente a la plataforma de Amazon. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Teaser tráiler oficial
¿De qué trata la serie “Spider-Noir” de Prime Video?
“Spider-Man Noir” será una serie live-action de 8 episodios, ambientada en una Nueva York de los años 30, dominada por el crimen organizado y el ambiente propio del cine negro clásico. La historia sigue a un envejecido y atormentado héroe arácnido que, lejos del brillo habitual de otras versiones de Spider-Man, debe lidiar con su pasado mientras enfrenta una oleada de violencia que azota la ciudad.
Esta serie de “Spider-Noir” se podrá ver en dos versiones, la blanco y negro y la de a color.
¿Quién es Spider-Man Noir?
Spider-Man Noir es una versión alternativa del Hombre Araña que apareció originalmente en la línea Marvel Noir, una reinterpretación más oscura y realista de los personajes clásicos.
Este Spider-Man:
- Vive en la década de 1930, en plena Gran Depresión.
- Combina habilidades arácnidas con un enfoque más “callejero” y táctico.
- Trabaja como una especie de detective o vigilante en las sombras.
- En versiones previas solía ser Peter Parker, aunque con una personalidad más dura y madura.
Su estética característica incluye gabardina, máscara oscura, lentes reflectantes y un sentido de justicia cargado por la dureza de su entorno.
Cabe resaltar que este “Spider-Noir” es el mismo que ha salido en las películas de la saga animada de Miles Morales de la saga de “Spider-Man into the Spider-Verse”.
Ficha técnica de “Spider-Man Noir” (2026)
- Título: “Spider-Man Noir”
- Año de estreno: 2026
- Plataforma: Exclusivamente en Prime Video (estreno inicial en MGM+ en EE.UU.)
- Episodios: 8
- Formato: Serie live-action
- Protagonista: Nicolas Cage como Ben Reilly / Spider-Man Noir
- Showrunners: Oren Uziel y Steve Lightfoot
- Dirección: Harry Bradbeer (episodios iniciales)
- Ambientación: Nueva York de los años 30
- Estilo visual: Versión en blanco y negro + versión a color
- Basado en: Línea Marvel Noir / variante alternativa de Spider-Man
