“The Expanse” estrenó este viernes 13 de diciembre su cuarta temporada tras ser cancelada en 2018 por SyFy, el canal encargado de producir la ficción. Por suerte, Amazon Prime Video decidió ‘rescatarla’ para poder seguir viendo las tensiones políticas entre la Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides donde vive la clase obrera más maltratada de la galaxia.

La serie desarrollada por Mark Fergus y Hawk Ostby se basa en las novelas The Expanse de James SA Corey y está ambientada en un futuro donde la humanidad ha colonizado el Sistema Solar y sigue a una banda dispar de antihéroes que involuntariamente se ven en medio de una conspiración que amenaza el frágil estado del sistema, como la paz, el equilibrio de clases y la supervivencia de la humanidad.

De acuerdo a la sinopsis oficial de “The Expanse”: Cientos de años en el futuro, en un Sistema Solar colonizado, el detective de policía Josephus Miller (Thomas Jane), nacido en Ceres en el cinturón de asteroides, es enviado a buscar a una joven desaparecida, Juliette “Julie” Andromeda Mao (Florence Faivre).

"The Expanse", temporada 2 —8 de septiembre. (Foto: Netflix)

James Holden (Steven Strait), oficial ejecutivo del transportador de hielo Canterbury, está involucrado en un trágico incidente que amenaza con desestabilizar la paz incómoda entre la Tierra, Marte y el Cinturón. En la Tierra, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, trabaja para prevenir la guerra entre estos por cualquier medio necesario. Pronto, los tres descubren que la mujer desaparecida y el destino del transportista de hielo son parte de una conspiración que amenaza a la humanidad.

La ficción está disponible en Amazon Prime Video desde el viernes 13 de diciembre, y desde ya muchos fans de la serie se preguntan si habrá una temporada más. Afortunadamente, la plataforma de streaming confirmó lo que muchos esperaban.

¿“THE EXPANSE” TENDRÁ TEMPORADA 5?

De hecho, tras el anuncio de la adquisición de los derechos de “The expanse” en julio de 2018, Amazon Primer Video tenía claro lo que quería hacer con la serie. Y así fue: la compañía anunció la quinta entrega de la historia. Según informó Variety, este movimiento se llevó a cabo gracias a la popularidad del programa y la narración de historias de alta calidad.

Sin embargo, no se ha dado más detalle al respecto. Lo que se sabe es que Thomas Jane, Shohreh Asgdashloo, Steve Strait, Dominique Tipper, Wes Chatam, Cas Anvar, Frankie Adams, Chad L. Coleman, Cara Gee y Elizabeth Mitchell, entre otros, regresaron para la cuarta temporada y que Naren Shankar sigue ejerciendo como showrunner de “The Expanse”. Se espera que el elenco continúe en la quinta temporada.

EL ANUNCIO DE AMAZON

A mediados de junio de 2018, Amazon confirmó que rescatará la serie televisiva “The Espanse” para llevarla a su servicio de streaming. El anuncio fue hecho por Jeff Bezos, director ejecutivo de la compañía, durante la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial.

"Estuve hablando con el elenco hace media hora antes de que la cena de descanso comenzara", contó Bezos en el evento. "Les dije que en Amazon estamos trabajando duro para salvar 'The Expanse', pero que todavía no había un acuerdo real. En medio de la cena, hace 10 minutos, me notificaron que 'The Expanse' había sido salvada", añadió el empresario y el público estalló en aplausos.









TE PUEDE INTERESAR