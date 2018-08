Mario Moreno 'Cantinflas': Google le dedica doodle que cautiva en México y España

Google homenajea al humorista mexicano Mario Moreno 'Cantiflas' con un doodle muy especial que puede apreciarse en México, España y toda Latinoamérica.

Se trata de una composición que alterna ilustraciones con algunos de los roles que interpretó el artista en pantallas, tanto en formato blanco y negro como a color.

Mario Moreno en el doodle de Google. Difusión

La compañía celebra así el 107 aniversario del nacimiento del artista cuyo nombre original fue Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes.

Considerado un pionero del cine mexicano, Mario Moreno gozó de un registro especial, moldeable y capaz de entretener traspasando las fronteras. Esto último pese a que la identidad azteca siempre estuvo por encima en los guiones que debió representar.

Mario Moreno Difusión

Figura principal de la denominada 'Época de Oro del Cine mexicano', Mario Moreno, o simplemente 'Cantinflas', interpretó múltiples personajes: conserje, boticario, profesor de escuela, ascensorista, bolero, abogado, diplomático, entre otros.

Las interpretaciones del genio del humor mexicano incluyeron no solo bromas, ocurrencias e improvisaciones, sino una serie de gestos (saltar de felicidad, por ejemplo) que serían imitados por sus sucesores a lo largo de los últimos años.

Mario Moreno Difusión

Mario Moreno 'Cantinflas' falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años a causa del cáncer de pulmón, ocasionado por el consumo de tabaco.

"LA FELICIDAD ES TENER EL APRECIO DE LA GENTE"

En YouTube es posible hallar múltiples videos de Mario Moreno. Uno de ellos es la entrevista que le dio a Ricardo Belmont para la TV peruana.

"El dinero no es la felicidad, la felicidad es cuando tú tienes el aprecio de la gente, cuando trabajas, cuando justificas tu vida para ti mismo primero, y llegas a decir 'bueno, no he sido un parásito en este mundo, he sido algo'. La vida es muy bonita y yo considero que vivir es un privilegio y tener amigos es uno de los privilegios más grandes. Te aseguro que yo en tu país (Perú) tengo muchos amigos", manifestó.

Mario Moreno entrevistado para Canal 11 de Perú.