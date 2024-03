Duilio Vallebuona descentraliza “Agricooltores”, programa dedicado a la agricultura y crianza de animales. De la mano del periodista y productor Gino Tassara, recorrerá todo el Perú, llegando hasta los cultivos de arroz y cebolla en Camaná, los mangos del valle de Maje en Arequipa, la paprika en el Pedregal, las aceitunas en Acari, la sandía y el espárrago en Huarmey y pronto estará en Nazca, Ilo, Huánuco y Cajamarca.

“La gente piensa que por ser chico reality uno no sabe nada, yo he estudiado administración, me preparo mucho para cada programa para informar al público y le doy su toque de humor. Estoy muy sorprendido de cuánta gente está interesada en el tema agro, gracias al apoyo de la empresa privada como Avene y Mitsubishi -que nos dio su camioneta L200- para llegar a las chacras más recónditas. Estamos llegando a los jóvenes con una visión divertida para hacer negocio desde el sector agropecuario”, destacó Duilio.

“Nuestros videos de las rutas que realizamos con Agricooltores logran un promedio de alcance semanal de 300 mil vistas y el bloque que tenemos en el programa ‘Posible’ se ha posicionado”, aseveró el nuevo granjero de la tele que está llegando a sus primos, como le dice a los agricultores, en cada lugar que visita.