Las telenovelas turcas se han puesto de moda en los últimos tiempos y han ganado seguidores en todo el mundo, quienes siguen capítulo a capítulo como se desarrolla la historia. Tal es el caso de la producción turca “Love is in the air” que se encuentra en sus momentos culminantes en España. La actriz que da vida a Eda (Hande Erçel) se ha convertido en una de las más popular, pero detrás de ella se esconde una tragedia que aún no supera.

Y es que a medida que las series otomanas han comenzado a conocer a nivel internacional y parecen estar inspiradas por las telenovelas americanas, tienen ciertos rasgos que las hacen más atractivas a sus espectadores. Esto ha despertado la curiosidad de los seguidores quienes buscan conocer más sobre las vidas de estos actores y Hande Erçel no es ajena a ello. En la siguiente nota te contamos todos los detalles.

¿Cuál es la desgracia que Hande Erçel aún no supera?

La actriz Hande Erçel se ha vuelto popular por su participación en la telenovela “Love is in the air”, donde forma pareja con Kerem Bürsin (Serkan). Los actores que interpretan a estos personajes son pareja en la vida real. Sin embargo, la protagonista no solo ha vivido algunas tragedias en la ficción sino también en la vida real tras la muerte de su madre hace poco más de dos años.

Hande Erçel tuvo que soportar la muerte de su madre Aylin Erçel a los 48 años de edad un 24 de octubre del 2019. Desde esa fecha, la protagonista de “Love is in the air” quedó muy marcada con su partida. La mujer estuvo luchando durante mucho tiempo luego que le detectaron cáncer, sin embargo, falleció a temprana edad tras perder la batalla contra la terrible enfermedad.

Cómo Hande Erçel recuerda a su madre

Han pasado poco más de dos años desde que la madre de Hande Erçel falleció tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. La actriz aún tiene el hecho muy presente y no puede superarlo; sin embargo, desde sus redes sociales publicó una serie de mensajes para homenajearla por su cumpleaños.

Después de más de dos años de la muerte de la madre de Hande Erçel, la actriz aún sigue sin superarlo. La tiene muy presente en todo momento y ha querido recordarla rindiéndole un pequeño homenaje por su cumpleaños. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó una fotografía de su mamá acompañada de mensajes tan emotivos donde le dice cuánto la quiere y extraña.

“Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción… Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto… Y eres tan hermosa, mamá… Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos. Hermosa, no te vas de mi mente ni un momento. Estás aquí. Aún besas mi cuello todas las mañanas. Sé que estás nadando en un mar más hermoso de lo que imaginamos todos los días. Te extraño mucho mamá”, se lee en su publicación.

¿De qué trata “Love is in the air”?

“Love is in the air”, es una serie de televisión turca que cuenta la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), una joven vendedora de flores que lidia con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. El millonario le propone un trato a la protagonista y llegan al acuerdo de que ella se hará pasar como su prometida durante dos meses.

A cambio, Bolat deberá ayudar a pagar los gastos que le demandan su universidad. Al inicio de la historia, no mantienen una buena relación, pero con el paso de los días todo va cambiando radicalmente, debido a que el acuerdo llega a cambiar el destino de ambos para siempre. La historia está llena tanto de lujos como de mentiras y al final se sabrá si el amor entre ellos triunfará.

Curiosidades sobre la vida de Hande Erçel

La actriz de “Love is in the air” es una caja de sorpresas. Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 y es la actriz turca con más seguidores en Instagram. Fue Miss Turquía en 2012 y a pesar de ser licenciada en artes, terminó trabajando en el mundo del modelaje y la actuación. Lleva una vida, practica deportes, viaja con frecuencia y tiene una relación en la ficción como en la vida real con Kerem Bürsin.

¿Dónde y en qué horario ver Love Is in the Air?

Debido al rotundo éxito que ha logrado “Love Is in the Air”, el canal Divinity anunció que todos los fines de semana transmitirán varias horas de la producción en su parrilla de programación. Por ello, el sábado 6 de noviembre la telenovela empezará desde las 15:45 horas hasta las 22:00 horas (hora local) y el domingo 7 de noviembre iniciará a las 15:50 horas hasta las 23:25 horas (hora local).