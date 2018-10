Instagram: conductor mexicano se bautiza para "dejar atrás su homosexualidad"

Mauricio Clark compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra el momento en el que renovó sus promesas bautismales en el Río Jordán, y con lo que renuncia a su pasado, el cual, como él mismo ha dicho antes, fue de excesos, drogadicción y homosexualidad.

"Haber renovado las Promesas Bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada", escribió junto a la instantánea.

Horas antes, Clark había asegurado que sus mensajes sobre la homosexualidad han sido mal interpretados, pues afirma, que jamás ha dicho que esta sea una enfermedad y tampoco que él se haya curado gracias a una terapia de conversión cristiana.

"Esto publiqué hace un par de días en mi cuenta oficial de twitter: @clarketo ... y sigo en lo dicho. Jamás he compartido que la homosexualidad sea una enfermedad, jamás he dicho que me curé, jamás fui a una terapia de conversión cristiana de esas que dicen. Esas declaraciones han sido inventadas y ustedes mismos han propagado dicha desinformación. La confusión ha sido derivada de la falta de ética y objetividad de ciertos colegas, así como de diversas instituciones que han publicado sin cerciorarse. Lo único que he dicho es que hoy en día, la homosexualidad es parte de mi pasado. Ustedes, LGBT, exigen respeto, les pido lo mismo. Sean congruentes. El hecho de haber tomado el camino natural, tal y como me hizo Dios, no quiere decir que esté en contra. Insisto, cada quien es responsable de sus actos. ¿Por qué el hecho cambiar les enfurece tanto? .Si yo encontré la felicidad por este camino, ¿En qué les afecta? ¡Tolerancia! Querida comunidad LGBT, sepan que Dios nos ama seamos como seamos y que Él tiene el poder para lograr que lo imposible sea posible. Si pudo multiplicar los panes, caminar sobre el agua, hacer caminar a paralíticos, imagínate lo que puede hacer por tu vida. Dios los bendice", escribió Clark en su cuenta de Instagram.

Después de que en Twitter afirmara que la homosexualidad era parte de su pasado y que ésta era una moda, en agosto, Clark preguntó por qué en la homosexualidad abundan la promiscuidad, las orgías, las drogas y la búsqueda excesiva de un físico perfecto.

Él mismo respondió la pregunta y señaló: "Porque en el fondo no existe una felicidad plena, porque son pocos o nulos los valores y por el simple hecho de que va en contra de nuestra naturaleza".

Fuente: (GDA/El Universal de México/El Comercio)