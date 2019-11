El espíritu navideño ha empezado a sentirse, al menos en las películas que se acaban de estrenar. Una de ellas es “Let it Snow”, una comedia romántica de Netflix que promete endulzar la Navidad. Ya la vimos, y te contamos por qué vale la pena verla.

La cinta de Netflix narra la historia de unos adolescentes que, durante una tormenta de nieve que tiñe de blanco a todo un pequeño pueblo a vísperas de Nochebuena, vivirán historias de amor y amistad. Las aventuras inesperadas de estos jóvenes, que están a punto de graduarse del colegio, se entrelazarán gracias a una estrella de pop varada, una fiesta y una cafetería.

HISTORIAS

El guión de esta película está basado en el exitoso libro de John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle, “Noches blancas”. Sin embargo, han agregado algunos detalles que no estaban en la novela, y que la vuelven una historia más inclusiva.

Una de las tramas de la cinta es la historia de Angie (Kiernan Shipka), una chica que, aparentemente sin saberlo, tiene loco de amor a su amigo de toda la vida, Tobin (Mitchell Hope). Ella tendrá que decidir entre corresponderle o salir con uno de los chicos más populares de su escuela. Si bien esta historia es muy común, la forma en cómo es abordada sale de lo tradicional.

Además, se narra la historia de dos amigas Addie (Odeya Rush) y Dorrie (Liv Hewson), quienes tienen una conexión muy fuerte, pero tienen caracteres muy diferentes.

Finalmente, en la cinta se ve que el destino juntará a Julie (Isabela Merced), una joven que aún no está segura si irá a la Universidad o se quedará en su pueblo para cuidar a su madre enferma, con Stuart (Shameik Moore), un famoso cantante de pop que se encuentra varado en el pueblo por la tormenta de nieve.

Escena de la película de Netflix "Let It Snow". (Foto: Difusión)

AMISTAD

La nueva película de Netflix muestra lecciones de amistad. Una de ellas es la de Addie (Odeya Rush) y Dorrie (Liv Hewson), quienes se conocen desde hace muchos años y han sabido manejar que a pesar de ser personas completamente distintas, pueden estar siempre la una para la otra.

Además, esta cinta te llevará a la reflexión de quienes son tus amigos de verdad y quienes lo son por conveniencia.

Escena de la película de Netflix "Let It Snow". (Foto: Difusión)

ELENCO

El reparto de esta cinta incluye a los actores juveniles más solicitados del 2019. Las conmovedoras y románticas historias tienen como protagonistas a las estrellas Kiernan Shipka de “Chilling Adventures of Sabrina” , Shameik Moore de “Spider-man: Into the Spider-Verse”, Isabela Merced de “Dora y la Ciudad Perdida de Oro” y la estrella de “Spider-Man: Homecoming”, Jacob Batalon. Además, cada uno de los actores ha interiorizado a su personaje, y el resultado ha sido bien recibido por la crítica.

Escena de la película de Netflix "Let It Snow". (Foto: Difusión)

ROMANCE

En esta cinta te volverás a enamorar, y como existen tres historias de amor, te podrás identificar con alguna y sino eso no ocurre, siempre podrás disfrutar de la felicidad que irradia una persona enamorada.

Si bien esta película podría parecer hecha solo para jóvenes adolescentes, cualquier que guste de las películas con espíritu navideño y comedias románticas la podrá divertir.

Escena de la película de Netflix "Let It Snow". (Foto: Difusión)

INCLUSIÓN

Esta película es una de las pocas hechas exclusivamente para adolescentes que muestra un amor que va más allá del género. Muestra también lo difícil que puede ser para un joven reconocerse en su sexualidad y no sentir miedo del qué dirán sus amigos, su familia o entorno. “Let it Snow” es la cinta navideña que promete enamorar y dejar enseñanzas, ideal para esta temporada.

Escena de la película de Netflix "Let It Snow". (Foto: Difusión)