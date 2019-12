Este viernes 27 de diciembre fue el último programa de Milagros Leiva en “Edición Matinal”, el noticiero matutino de ATV. Para despedirla, su compañero de programa Paco Bazán la sorprendió llevándole mariachis en vivo.

► Milagros Leiva se despide de su programa “Edición Matinal”

Luego de regalarle un ramo de rosas, el conductor de la sección de deportes le agradeció por su amistad y reconoció su honestidad frente a cámaras.

Previamente, Milagros Leiva le dedicó unas sentidas palabras a Paco Bazán, considerándolo “un hermano” para ella.

Además, la periodista recordó los mejores momentos al lado de Bazán en un informe especial de los episodios más recordados por ambos durante su conducción de “Edición Matinal”.

Milagros Leiva también reconoció lo difícil que le fue conducir el noticiero. “No es fácil estar al frente, estar conduciendo y grabando estas historias, pero el Perú no es una crónica roja, el Perú es mucho más que noticias tristes. No todo es malo, también hay héroes”, dijo.

Como se recuerda, Milagros Leiva condujo “Edición Matinal” de lunes a viernes durante casi dos años por las mañanas en ATV Televisión. Previamente, la periodista lideró el programa “Todo se sabe” durante el 2017 y 2018 por la señal de RPP Televisión.