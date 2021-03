En la reciente edición de “En boca de todos”, Tula Rodríguez confirmó que tanto su mamá como su hija dieron positivo a coronavirus (COVID-19). La conductora de televisión brindó algunos detalles sobre el estado de salud de su familia.

“Bueno, lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que sea otra historia. Mi mamá es positiva igual que mi hijita. Valentina por ser una niña, la verdad que ella no tiene mayor síntoma, mi mamá siente dolor de cuerpo, no tiene fiebre, ni los pulmones comprometidos. Está físicamente adolorida”, dijo Tula.

Asimismo, la figura de América Televisión señaló que deben esperar unos días más para conozca si su padre también se contagió.

“Mi papá todavía no presenta síntomas, por recomendación me han dicho que espere cinco días para sacarle el examen para poder tener un resultado veraz. Él está bastante bien, está en otro lugar”, comentó.

Rodríguez comentó que una de las primeras en conocer los resultados fue Maju Mantilla, quien le brindó soporte.

“Me hubiera encantado decir solo yo, uno tiene ese sentimiento de culpabilidad. Yo me he enfermado trabajando, ya en la mañana llamé a Maju a llorar un poco, no me quiero poner mal porque sé que mis hermanas están muy al pendiente de mí, la gente”, añadió.

C4 Mama De Tula Positivo

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

TE PUEDE INTERESAR