Cinco consejos que debes seguir para no perder tu maleta

Irte de vacaciones a algún lugar y no recibir tu maleta es una de las cosas más incómodas que te pueden suceder. El robo o la pérdida de tu equipaje te causarán más de un malestar que puedes evitar siguiendo algunos consejos:



- No llevar maletas llamativas

Siempre existen personas amigas de lo ajeno que tendrán la tentación de llevarse alguna maleta que no es la suya. Si tu equipaje es muy lujoso y llamativo, los ladrones llegarán a la conclusión de que cargas cosas de valor, y no dudarán en agarrarla.



- Identifica tu maleta

Que no te de vergüenza colocar un lazo rosado o amarillo fosforescente en el asa de tu maleta. Personalízala hasta en el más mínimo detalle para que la reconozcas apenas salga a la manga.



- Evita candados grandes

Un candado gigante llamará la atención de los encargados de seguridad de la aerolínea. Pensarán que estás ocultando algo en la maleta y no dudarán en romper tu candado para comprobar lo que llevas adentro.



- Coloca recordatorios

Las pérdidas no solo suceden en los aeropuertos. Es posible que luego de un vuelo tomes un taxi y estés tan cansado que solo quieres bajarte del carro e ir a dormir al hotel, olvidándote en la maletera tu equipaje. Calcula el tiempo que estarás en el taxi y coloca una alarma en tu celular para acordarte de bajar todas tus pertenencias. Nunca está de más.



- Nunca la pierdas de vista

Hay momentos en los que tienes que esperar muchas horas en un aeropuerto y sueles sentarte en un bar a tomar un café o comer algo. En esas ocasiones, siempre debes tener tu maleta en la mano y no soltarla ni para voltear a saludar a alguien. En un lugar tan congestionado como el aeropuerto, las cosas se pueden perder en un segundo.