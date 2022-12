Viajar a Cusco en Año Nuevo es una tradición para muchos peruanos. Después de que se anunciara una tregua por las fiestas de fin de año, que ha postergado las protestas hasta los primeros días de enero, la Ciudad Imperial está lista para recibir a los viajeros que buscan iniciar el 2023 con la mejor energía.

Es tradición recibir el Año Nuevo en la Plaza de Armas. / Promperú

Toma nota. En las siguientes líneas te dejamos los mejores consejos para que disfrutes de una fiesta inolvidable:

Compra pasajes flexibles

Una búsqueda rápida en Google Flights muestra que los pasajes de Lima a Cusco, para el fin de semana de Año Nuevo, cuestan desde S/ 404, ida y vuelta. Si aún no los tienes, considera comprar una tarifa flexible, que permita cambios o cancelaciones sin que pagues penalidades. Ojo: cada aerolínea tiene una política distinta, lee bien antes de adquirirlos.

Las flores amarillas para la buena suerte son parte de los rituales de Año Nuevo. / Pixabay

Retorna entre el uno y 2 de enero porque las manifestaciones solo se han levantado hasta el día 4 del primer mes del año. “Dada la coyuntura, lo recomendable es contar con un seguro para proteger su viaje y/o realizar cambios por emergencias”, asegura Denisse Hauyon, gerente comercial de la agencia ViajoBien en Perú. Así mismo, sugiere tener los contactos de la agencia de viajes contratada y el personal del hotel elegido, por cualquier eventualidad.

Prepárate para la lluvia

En las horas previas a la Navidad, una granizada cubrió la ciudad de Cusco. Sumado al frío, el Senamhi pronostica los últimos días del año con cielo nublado, algo de sol y lluvia. Por ello, procura empacar ropa de abrigo y un impermeable, que vaya siempre en la mochila porque las precipitaciones pueden caer en cualquier momento.

No olvides empacar un impermeable o poncho para la lluvia. / Difusión

Celebra el Año Nuevo por todo lo alto

Como cada año, la Plaza de Armas de Cusco será el escenario de una multitudinaria celebración. A la medianoche del 31, la gente acostumbra dar 12 vueltas alrededor de la plaza y en sentido contrario a las manecillas del reloj, como cábala para atraer la buena suerte.

Si no quieres celebrar bajo la lluvia, conviene reservar en un restaurante o ir a bailar a un lugar cerrado. Casa Andina Premium Cusco ofrece una cena buffet que incluye un brindis, cotillón y uvas, por S/ 150 por adulto y S/ 80 por niño. República del Pisco ha organizado una fiesta con bandas en vivo. El ingreso regular, que incluye barra libre, cuesta S/ 200. Además, regresa la celebración en el Fallen Angel, que te invita a vestirte de blanco y disfrutar de una fiesta con DJ y todo tipo de música. Desde S/ 250 por persona.

Bares y restaurantes han organizado fiestas y cenas para recibir el 2023. / Facebook de República del Pisco

Pasea gratis por la ciudad

En la ciudad de Cusco hay infinidad de planes por hacer, inclusive gratuitos. Como recorrer el barrio de San Blas, con su feria de artesanías del fin de semana. Si subes desde la Plaza de Armas, por la calle Hatun Rumiyoc, debes hacer una parada en la famosa piedra de los 12 ángulos, que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Desde la plaza de San Blas, puedes caminar unos 10 minutos por Tandapata y llegar al barrio de San Cristóbal. Encontrarás el acueducto colonial de Sapantiana; la calle más bonita de Cusco, llamada Siete Borreguitos, y el mirador de San Cristóbal.

El barrio de San Blas es famoso por sus artesanos y un imperdible en la ciudad. / Promperú

Santa Ana es otro barrio que debe estar en tu itinerario. Ve por la calle Plateros, gira a la izquierda en Tambo de Montero y dos cuadras después, voltea a derecha en Arones para hacerte una foto en el arco más ‘instagrameable’ de Cusco. A un par de minutos está la plazoleta de Santa Ana, el templo y otra vista panorámica de la ciudad.

Sácale el jugo a tu viaje

Aprovecha los días libres que hay por Año Nuevo. El viernes 30 es día no laborable para el sector público y los privados pueden acogerse. Si no es tu caso, no te preocupes y viaja la noche del viernes para que puedas salir de excursión el sábado, antes del amanecer.

En Cusco existen múltiples rutas alternativas al famoso Machu Picchu. / Pixabay

La carta de actividades es enorme. Elizabeth Benites, gerente de la agencia América Andina, recomienda visitar la Montaña de los Siete Colores, la Laguna Humantay, Waqrapukara, la Morada de los Dioses o el puente Q’eswachaca.

Calcula desde S/ 130 por persona para cada actividad de día completo. La mayoría incluye el recojo desde el hotel ubicado en el Centro de Cusco, la movilidad al atractivo, el guía y algún snack. Las entradas y las comidas se suelen pagar aparte y en efectivo.

Cuídate de los estafadores

Benites exhorta a los viajeros a solicitar los servicios de una agencia de viajes formal, que sea recomendada por amigos o conocidos que hayan sido atendidos por dicha empresa. “Si ha llegado a la agencia por medio de la publicidad, investigue. Un buen filtro es pedir el RUC y el número de cuenta de la empresa. Si dicen no tenerlo y está a nombre de una persona natural, entonces hay que dudar”, asegura Benites.

Evita a quienes venden tours en las plazas o calles de Cusco. Muchos jaladores pueden conducirte, más bien, a un engaño o a una pésima experiencia.

Si bien, todos queremos viajar a buenos precios, algo extremadamente barato puede terminar siendo un fraude. Comparar las tarifas con otras agencias ayuda a tener una visión real de la oferta en el mercado. Ten en cuenta, que la mayoría de empresas manejan precios similares.

Por último, revisa las condiciones de los servicios antes de contratar y pide comprobantes de pago. Esto te permitirá contar con una herramienta para reclamar en caso de incumplimiento.