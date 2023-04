El Día del Beso es una fecha muy especial para celebrar el amor y la conexión con nuestra pareja. Si estás en Lima, hay muchos lugares románticos que puedes visitar con tu par. ¡En seguida te mostramos algunos de ellos!

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Beso?

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia. Este duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos y fue realizado por una pareja tailandesa. Según la página de Guinness World Records, la pareja Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron de un concurso de besos en el año 2013, en Tailandia organizado por Ripley ‘s Believe It or Not!, en Pattaya, registrando así el beso más largo de toda la historia de la humanidad. Desde entonces, la fecha se ha popularizado como el Día Internacional del Beso y se celebra en muchos países como una oportunidad para demostrar afecto y amor a nuestra pareja o seres queridos.

Estos son los lugares más románticos para visitar con tu pareja en Lima

Parque del Amor

El Parque del Amor, ubicado en el distrito de Miraflores, es uno de los lugares más emblemáticos de la capital, que reúne a las parejas de todas las partes del país, para disfrutar de una tarde romántica. Este spot también ofrece una vista increíble al mar. Incluso es el lugar perfecto para hacer un picnic con personas especiales, ya que ofrece un espacio amplio con jardines, ideal para tomar fotos. Asimismo, el Parque del Amor cuenta con la famosa escultura ‘El Beso’, hecha por el artista Victor Delfin, de dos amantes que se besan. Aquí también podrás encontrar bancos y senderos para caminar. Además, a pocos pasos está Beso francés donde encontrarás los mejores crepes y brownies.

Parque del Amor (Foto: shutterstock)

Mirador Catalina Recavarren Barranco

Este Mirador en Barranco, que se encuentra a tan solo 120 metros del Puente de los Suspiros, es un lugar muy romántico para ver la puesta de sol y disfrutar de las vistas del Océano Pacífico. El Mirador Catalina Recavarren Barranco, fue construido a fines de 1988, durante la gestión del Alcalde Don Pedro Allemant Centeno (1986-1989) y es una excelente opción para disfrutar de un día romántico con tu pareja.

Mirador Catalina Recavarren Barranco (Foto: shutterstock)

Puente de los Suspiros

Este puente de madera ubicado en el distrito de Barranco es otro lugar muy romántico de la ciudad. Según la leyenda, si una pareja se besa en el puente, manteniendo la respiración su amor durará para siempre. Incluso, el puente de los suspiros es uno de los principales destinos que reúnen a miles de parejas cada año. Esta es una opción muy romántica en donde, además de poder apreciar la arquitectura virreinal y los jardines, también puedes encontrar diversos bares y restaurantes para disfrutar con tu pareja.

Puente de los Suspiros (Foto: shutterstock)

Malecón de Miraflores

Esta es otra opción perfecta para celebrar el Día Internacional del Beso. El Malecón de Miraflores, que se extiende a lo largo de la costa de Lima, es un lugar ideal para caminar de la mano con tu pareja, por los jardines del malecón. Aquí podrás disfrutar de la vista al mar, tomarse fotos románticas, hacer picnic en los parques y pasear en bicicleta, para quienes buscan realizar actividades diferentes.

Malecón de Miraflores (Foto: shutterstock)

Huaca Pucllana

Este sitio arqueológico, ubicado en el distrito de Miraflores, es una excelente opción para las parejas que son amantes de la historia y la cultura. Asimismo, Huaca Pucllana, es un excelente lugar para ser visitado durante la noche, ya que la pirámide principal de 1500 años de antigüedad se ilumina. Además de su importancia arqueológica, este sitio arqueológico también cuenta con un restaurante que ofrece vistas espectaculares de la huaca y la ciudad. Asimismo, también puedes visitar el museo y realizar el recorrido por la Huaca. El precio de la entrada general es de S/15 por persona y la entrada reducida tiene un precio de S/7.50 para niños, estudiantes de educación superior, profesores y personas discapacitadas. El horario de atención del museo es de lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos de 9 de la mañana a 4:15 de la tarde. Asimismo, si deseas visitar la huaca, debes agendar una cita previa o rellenar el formulario de reservas.