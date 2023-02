5 / 5

De acuerdo al reciente estudio “The Amazon at sea: Onset and stages of the Amazon River from a marine record, with special reference to Neogene plant turnover in the drainage basin”, realizado por investigadores de las universidades de Ámsterdam y Brasilia indicaron que el río Amazonas se formó hace 9 y 9,4 millones de años. Al respecto, Farid Chemale, profesor de la Universidad de Brasilia, sostuvo: “hemos podido deducir la edad del río estudiando los cambios en la composición de los sedimentos del abanico submarino del Amazonas. Es aquí donde los materiales transportados por el río se han depositado a lo largo del tiempo, y cuya transición nos ha permitido registrar con precisión su historia evolutiva”. (Foto: Shutterstock)