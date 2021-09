Carla Cisneros (36) y Anderson Olarte (33) comparten muchas cosas en común: el cariño por Cusco, la pasión por las cervezas artesanales y la creatividad para reinventarse. La dupla ha sabido combinar la experiencia de Carla en la gestión de bares cerveceros con la originalidad de Anderson a la hora de innovar sabores en cervezas artesanales. Esto les ha permitido emprender Victoria Sour Beer, una cerveza artesanal a base de chicha de jora.

“Él (Anderson) quería hacer cerveza artesanal, pero hay un sinfín de propuestas, antiguas y nuevas, con estilos tradicionales y yo no le veía sentido a hacer más de lo mismo. Le dije: por qué no hacemos algo pero con lo que tú sabes, pero que el mundo aún no ve. Esa es tu fortaleza, eso es lo diferente y nuevo que podemos ofrecer, trabajemos en ello. Si queremos hacer una cerveza, que provenga de un estilo peruano”, detalla Cisneros.

Tras meditarlo por un tiempo, ambos llegaron a la conclusión que una bebida ancestral y muy consumida en Cusco como la chicha de jora era el sabor que necesitaban para su nuevo producto. Ellos explican que aprovecharon que el proceso de elaboración de la chicha de jora es muy similar al de una cerveza para empezar a experimentar en su taller ubicado en Mollepata, en Cusco.

Incluso, el nombre de la marca tiene una dedicatoria especial: Victoria es el nombre de la mamá de Anderson. Él pensó en este homenaje al recordar que fue gracias a su madre que pudo aprender desde muy pequeño a preparar chicha. Sin esa enseñanza no podría sacar adelante ahora este proyecto.

(Foto: Victoria Sour Beer)

Una cerveza artesanal a base de chicha de jora

Carla y Anderson se habían propuesto lograr una versión de chicha de jora de larga fermentación. El trabajo no iba a ser fácil. Al realizarse este proceso con levaduras salvajes, el equipo tardó más de un año en obtener el punto ideal de fermentación.

“Para el 2018 ya teníamos una chicha de jora estable para la venta al público, con excelente aceptación. Gracias a esto nos animamos a seguir produciendo chicha de jora y también incorporar frutas de estación como maracuyá y fresas”, remarcan.

Victoria Sour Beer utiliza granos 100% peruanos. El maíz lo germinan para conseguir la jora; el trigo lo siembran en su tierra, así como la preparación de su propia receta de chicha de jora que les permite cosechar microorganismos del medio ambiente en su pequeño taller. En cuanto al proceso de fermentación de la cerveza, puede tomar de 4 a 6 meses o incluso un año, cada lote es distinto. Y luego, una maduración en botella de por lo menos 2 meses.

(Foto: Victoria Sour Beer)

“Fue por la pandemia que dedicamos mayor tiempo en incorporar procesos de cervecería para hacer un producto híbrido que llegue al público de una manera más sutil. Y es donde empezamos a hacer pruebas fusionando ambos mundos, utilizando no solo microorganismos naturales de la chicha sino levadura cervecera y lúpulo, y así lograr una versión diferente o fusión de cerveza artesanal”, comenta Carla.

Su esfuerzo dio sus primeros resultados el año pasado al obtener los reconocimientos “Medalla de Oro” y “Mejor Cerveza de la Competencia” de “La Copa de Cerveceros Caseros de ACECAS - Asociación de Cerveceros Caseros del Perú”.

Esta cerveza a base de chicha de jora tiene como foco principal Cusco. También llegan a Arequipa y Lima. La meta de Carla y Anderson no solo es seguir ingresando a más ciudades del país, sino también llegar al extranjero. Además, ya trazaron su siguiente paso: abrir un espacio en su taller en Mollepata para que más personas tengan la oportunidad de probar su innovador sabor.

Sepa más:

Victoria Sour Beer

Los puedes contactar a través de su página de Facebook o al 917775840.

Precio: S/. 20 Unidad / S/. 69 (4 Pack) / S/. 100 (Six Pack) (Precios no incluyen delivery)

VIDEO RECOMENDADO

Cuando nos volvemos independientes nuestra visión económica cambia totalmente, así que te compartimos los mejores consejos de ahorro para emprendedores. (Fuente: América TV)