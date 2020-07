Cada una de nuestras acciones tiene impacto directo con el planeta. Las cosas que consumimos, cómo las deshechamos y qué tanto nos preocupamos por reciclar, son solo algunas aristas. Aunque en los últimos años la labor de cuidar el planeta ha tomado más adeptos, aún queda mucho trecho por recorrer. Muchos, se detienen en estas prácticas por temor a que sean muy complicadas, pero en realidad es cuestión de empezar por las pequeñas acciones del día a día.

Por ello, la ONG WWF Perú, en su misión por generar mayor conciencia acerca del cuidado del medio ambiente en los jóvenes, comparte algunos consejos para promover que se conviertan en agentes de cambio a través de acciones que los incentiven a cuidar de nuestro planeta. ¡Toma nota y manos a la obra!

1. Evita el uso de plástico. ¿Cuántos tenemos una colección de bolsas plásticas en casa?. El plástico es una gran amenaza para el planeta y es uno de los materiales que utilizamos con mayor frecuencia, sin embargo, podemos reemplazar los productos que están hechos de este material, por otros igual de efectivos. Por ejemplo, cuando vayas de compras, opta por llevar tu propio bolso reutilizable y en lugar de comprar botellas de agua, puedes utilizar un tomatodo. Y, ¿qué sucede si compré algún envase de plástico? ¡Reciclémoslo! así evitamos que contamine el medio ambiente. Puedes convertirlo en un recipiente para guardar útiles escolares o en una maceta para tus plantas.

2. Dale una segunda vida a tus prendas y productos. Usemos la creatividad para darle una segunda vida a los productos que ya no usamos. Anímate a buscar y recopilar todos los productos que ya no utilices, puede ser ropa, zapatos, aparatos electrónicos, etc. Te invitamos a donar estos artículos en tu localidad o intercambiarlos con amigos y familiares. Puedes retar a tus amigos para hacer lo mismo y de esta manera, todos podremos darle una segunda vida a nuestros productos. También, podemos agregar accesorios a prendas que habíamos dado por olvidadas para crear nuevos diseños o teñirlas con tintes naturales y crear nuevos estilos.

3. Desconecta tus aparatos electrónicos. Los cargadores y aparatos electrónicos que dejamos enchufados y que no estamos utilizando, siguen consumiendo energía. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de los aparatos que dejamos conectados cuando no se encuentran en uso, es responsable del 5 al 10% del total de la electricidad consumida en la mayoría de los hogares. Por esta razón, cuando salgas de casa o cuando vayas a dormir, no olvides revisar todos los aparatos electrónicos para asegurarte que no estén enchufados y consumiendo energía adicional a la que requieres.

4. Adopta hábitos de alimentación consciente El desperdicio de alimentos es una problemática que requiere ser abordada. Para evitar que los alimentos que no terminamos acaben en la basura, reduzcamos las porciones que nos servimos y guardemos lo que queda en la refrigeradora. Así, evitaremos desperdiciar los alimentos y todos los recursos que se utilizaron para que puedan estar en nuestra mesa. Además, revisa los alimentos cada cierto tiempo, para donarlos o usarlos en creativas recetas, antes de que expiren.

5. Reduce tus residuos. Todos podemos tomar acción para reducir nuestros residuos en casa. Los invitamos a utilizar productos que vengan en una presentación sin empaque, hay muchas tiendas que ofrecen shampoos, acondicionadores y pastas de dientes en barra. Asimismo, cuando vayas al mercado, lleva tus propios recipientes y compra a granel, de esta manera estarás evitando el uso innecesario de empaques de plástico. Otra manera efectiva para reducir nuestros residuos, es el compostaje. La cáscara de huevo, así como los restos de café, verduras y frutas, se pueden utilizar para hacer compost y así aprovechamos nuestros residuos para nutrir nuestras plantas con un abono 100% orgánico y hecho en casa.

Asimismo, y siguiendo esta misma línea de acción, recientemente la WWF Perú lanzó Generación10; la primera red global de WWF que conecta a jóvenes de latinoamérica para que, en los próximos 10 años, puedan volver realidad las soluciones que permitan mantener la vida en nuestro planeta. En Generación 10, los jóvenes podrán conocerse e interactuar, tener acceso a oportunidades de financiación y participación, cursos gratuitos en línea, y lo más relevante, pedir ayuda y conseguirla. La plataforma en línea gratuita, contará además con mentores para apoyar a los jóvenes en temas clave como manejo de proyectos, búsqueda de fondos o activismo digital. Para más información puedes dar clic aquí.

