Jennifer Ledesma, natural de Piura, es una joven publicista que actualmente usa un collarín 24/7 a consecuencia de una subluxación rotatoria atlantoaxial. Ello, implica que la primera vértebra que sostiene su cráneo esté inestables, por lo que necesita someterse a una cirugía cráneo cervical con urgencia. La intervención, tiene un costo aproximado de 20 mil dólares (alrededor 60 mil soles), cifra que actualmente no puede cubrir, debido a que su condición no puede trabajar, y a raíz de la pandemia su madre tampoco, pues es una persona vulnerable debido a su edad.

Para reunir el dinero, un grupo de conocidos diseñadores de moda y artistas peruanos se han unido en una cadena de solidaridad -a pesar de no conocerla en persona- donando piezas de arte y prendas de sus colecciones para que sean parte del premio de una rifa solidaria en pro de la salud de Jennifer. A la cabeza de la iniciativa, se encuentra la diseñadora Denisse Távara, y también forman parte reconocidas figuras como Jessica Butrich, Noe Bernacelli, Claudia Jiménez y Fito Espinoza.

Esta iniciativa solidaria, tiene un costo de S/50, y se llevará a cabo este 30 de agosto, con el fin de alcanzar la cuota necesaria para que Jennifer pueda someterse a la complicada operación que sumará calidad a su vida. “Tengo un serio problema de Inestabilidad cráneo cervical que me impide llevar una vida normal. No puedo sostener la cabeza y por ello no puedo hacer actividades cotidianas ni tampoco desplazarme libremente. La mayoría del tiempo la paso echada en cama, fuera de mi voluntad. Tengo Inestabilidad atlantoaxial, debido a una rotación extraña de la primera vértebra que sostiene el cráneo lo cual genera múltiples sintomas y contracturas al caminar, dolor al moverme, inestabilidad al andar y al hacer cualquier cosa cotidiana. Todo esto acompañado de repetitivas náuseas y vómitos”, explica la joven en redes sociales.

Ledesma, espera poder reunir el monto que la llevará a la operación que promete mejorar su vida. Además, agradece con emoción la cadena de ayuda que han formado los diseñadores y artistas de nuestro país, y a todas las personas que están contribuyendo con su compra: “Mi día a día sumamente difícil. Las personas que me han conocido saben lo activa que he sido siempre. Sin embargo, estoy muy agradecida con las personas que me han ayudado y también las que se han sumado a este reto”, concluye.

Para mayor detalle sobre su situación clínica, revisa el video a continuación. Asimismo, puedes enterarte de más y acerca de cómo apoyar, dando clic aquí.

