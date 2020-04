La primera vez que supimos de Melissa Joan Hart en televisión fue a mediados de los noventa cuando la vimos aparecer en la serie “Clarissa lo explica todo”, una chiquilla delgada y rubia que hablaba con el público al que le contaba lo que le estaba sucediendo, cosas propias de su edad. La producción tenía su público y de alguna manera dio a conocer a la actriz.

Sin embargo, el nombre de Melissa Joan Hart se hizo conocido a nivel mundial cuando interpretó a Sabrina Spellman en “Sabrina, la bruja adolescente”, una simpática y alegre joven que al cumplir 16 años descubre que es bruja y tiene superpoderes, la historia transcurre en complicidad de sus dos tías: Hilda y Zelda, y de su encantador gato Salem, un personaje clave también en la serie.

En el transcurso de la serie producida por la cadena ABC, se van conociendo las situaciones a las que Sabrina se tiene que enfrentar por su condición de bruja, sus amores y dudas que se hace como adolescente que es. “Sabrina, la bruja adolescente” llegó al Perú en los años noventa y se emitía por América Televisión. Los chicos de esa época estaban expectantes por conocer un nuevo capítulo en la historia de la divertida bruja.

En los noventas, la moda eran los póster tamaño natural que venían en las revistas “Bravo”-la más popular de esa época-, no era novedad encontrarse con una imagen extragrande de Melissa Joan Hart o del gran amor de Sabrina, el guapísimo Harvey interpretado por el actor Nate Richert. En ese tiempo donde todo no se conseguía por internet, había que ser más pacientes y esperar a las nuevas publicaciones impresas.

De hecho, Melissa Joan Hart en ese tiempo era la actriz de moda, y eso de alguna manera la obnubiló, según confesó en su libro ‘Melissa lo explica todo’. En esta publicación la actriz contó que tuvo una experiencia lésbica, luego de haber consumido éxtasis en la mansión de las conejitas ‘Playboy’, y después otras drogas como marihuana, hongos alucinógenos y mezcalina durante un año y medio.

Además, en su libro también contó que tuvo romances con el actor Jerry O’Connell y Nick Carter de Backstreet Boys. Todas unas revelaciones que nadie se las hubiera imaginado, y que en segundos mató la niñez de muchos.

Ese lado oscuro de la rubia que hoy 18 de abril cumple 44 años ha quedado en el pasado y desde hace varios años está casada con el músico Mark Wilkerson, y es madre de tres niños: Mason, Braydon y Tucker. Después de “Sabrina, la bruja adolescente”, Melissa no ha logrado superar el éxito de esta producción, pero ha participado en algunas como “Dancing With The Stars”, “La ley y el orden”, “Robot Chicken” y “Melissa & Joey”. Actualmente la podemos ver en Netflix, a través de la serie “Los cuentos de Nick”.

