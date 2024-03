La docuserie “Quiet on set: el lado oscuro de la fama infantil” ha vuelto a poner en discusión el grave tema de la pederastia y el abuso sexual de menores en Hollywood. La producción de Discovery, que estará disponible en América Latina a través de Max en abril, hace énfasis en el caso de Nickelodeon y expone denuncias de casos ocurridos en el seno de algunas de sus producciones más exitosas.

Melissa Joan Hart, quien fue un rostro muy popular de la cadena en los años noventa, fue consultada al respecto en el podcast “Meghan McCain Has Entered the Chat”, donde aseguró que, a pesar de ella no haber vivido una situación familiar, cree 100% en los testimonios ofrecidos por figuras como Drake Bell.

“No conozco las experiencias de otras personas pero no niego nada de lo que digan los demás. Nunca me han contado las historias de estas personas que están en el (documental). Y tengo que decir que nunca escuché personalmente una historia de una estrella de Nickelodeon (que haya pasado por algo parecido). Nadie ha venido a mí y me ha hablado sobre ninguna de estas situaciones. Pero confío absolutamente en ellos, les creo al 100%”, declaró la arista de hoy 47 años de edad.

Melissa Joan Hart fue parte de Nickelodeon desde 1989 hasta 1994. Fue estrella de programas como “Clarissa lo explica todo” y “Sabrina, la bruja adolescente”, pero ella recuerda su experiencia como positiva cuando grababa en los sets de Florida de la compañía.

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE “SALTAR INTRO”

“En Orlando, no tuve nada más que una experiencia maravillosa. Probablemente los niños trabajábamos mucho más duro de lo que está permitido por ley, pero nos divertimos muchísimo, fueron muchas horas, eso es todo, porque tenía que ir a la escuela y hacer el show”, afirmó la actriz.

Melissa Joan Hart también destacó que en su caso su experiencia fue de esa manera porque, a pesar de haber sido una estrella infantil, contó con un equipo que cuidó de ella en todo momento.

“Estaba rodeada de un equipo increíble, un elenco increíble que me cuidó muy bien. Quiero decir, estas personas me protegieron. … Debo decir que no todos los huevos en la canasta de Nickelodeon están podridos. Había algunos buenos huevos, había algunas personas que realmente me cuidaron”, afirmó.

En el documental “Quiet on set: el lado oscuro de la fama infantil” se estrenará en América Latina el 16 de abril. La producción cuenta con 5 capítulos en los que figuras y trabajadores de Nickelodeon revelan casos de abuso. Uno de los principales denunciados es el productor Dan Schneider. Así mismo, Drake Bell, protagonista de “Drake & Josh” denuncia haber sido abusado sexualmente por Brian Peck.

Bell afirmó haber sido manipulado y agredido por Peck cuando tenía 15 años, describiendo el abuso como “extenso” y “brutal”.