Con la reciente llegada de “Godzilla y Kong: el nuevo imperio” a las pantallas, es imposible no sentir la nostalgia y recordar el enfrentamiento que inició todo: “King Kong contra Godzilla” de 1962. Esta película, que sigue siendo una referencia en el mundo de los kaijus, es una verdadera joya que todo fanático del género debe conocer. Desde Saltar Intro de El Comercio, te invitamos a revivir este emocionante capítulo que cambió para siempre la dinámica entre los monstruos gigantes.

El encuentro de dos leyendas

“King Kong vs. Godzilla” (En japonés “Kingu Kongu Tai Gojira”) es más que una simple película; es un evento cinematográfico que unió dos universos icónicos. Producida por Toho Company Ltd., esta entrega marcó la tercera película tanto de Godzilla como de King Kong. Pero no solo eso, fue el primer filme en el que vimos a estos monstruos en todo su esplendor a color y en pantalla panorámica. Bajo la dirección de Ishiro Honda, el mismo genio detrás de “Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo”, esta película prometía ser épica desde el principio.

Una trama llena de intriga y acción

La trama nos sumerge en el descubrimiento de una misteriosa baya llamada Soma, única de la paradisíaca isla de Farou. El Sr. Tako, jefe de Pacific Pharmaceuticals, ve en este hallazgo la oportunidad perfecta para revolucionar la publicidad de su empresa. Su plan es ingenioso: capturar a un monstruo gigante y utilizarlo como reclamo publicitario. Sin embargo, el despertar de Godzilla en un iceberg y su avance hacia una base japonesa desata una serie de eventos imprevistos que complican los planes de Tako.

Esta fue la primera vez que tanto Godzilla como King Kong se enfrentaron. (Foto: Toho)

Mientras tanto, en Farou Island, King Kong hace su espectacular entrada derrotando a un pulpo gigante y convirtiéndose en el nuevo centro de atención mediática. Tako no pierde tiempo y decide capturar a Kong para llevarlo a Japón, donde planea enfrentarlo a Godzilla en un duelo sin precedentes.

El combate definitivo

La confrontación entre Godzilla y King Kong es un espectáculo digno de admirar. En un valle perdido, estos dos titanes se enfrentan en una batalla épica, destruyendo todo a su paso. Kong lanza enormes piedras como proyectiles, mientras Godzilla responde con su devastador rayo atómico. A pesar de los esfuerzos de la JSDF por detener la batalla, los dos monstruos continúan su feroz enfrentamiento, causando estragos y dejando a Tokio en ruinas.

Con el intento fallido de detener a Kong usando electricidad y la intervención de la JSDF con el jugo de las bayas de Farou, la batalla alcanza su clímax. Una tormenta inesperada revive a Kong, dando lugar a una última ronda de combate épico. Finalmente, ambos monstruos se sumergen en el mar, dejando el destino de Godzilla en incertidumbre y a King Kong regresando a Farou Island como un verdadero héroe.

La primera batalla entre Godzilla y King Kong en 1962 no solo fue un hito en el cine de monstruos, sino que también sentó las bases para futuros enfrentamientos y consolidó la rivalidad entre estos dos gigantes. Años después, esta rivalidad sigue viva y más emocionante que nunca, con nuevas adaptaciones y enfrentamientos que continúan capturando la imaginación de los fanáticos alrededor del mundo. Sin duda, un clásico que todo amante del género debe revisitar una y otra vez.

