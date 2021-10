Para la icónica película Space Jam, los Looney Tunes tuvieron la compañía de Michael Jordan a fines de los 90. En su retorno al cine, este año fue junto a LeBron James, estrella del básquet, en una entrega que ha emocionado a grandes y chicos. Tomándolo como inspiración, Converse aprovecha el momento para presentar su colección Space Jam, en homenaje a los personajes del universo Warner y su nueva hazaña fílmica.

TE PUEDE INTERESAR: Lady Di: las veces en que Kate Middleton le rindió homenaje con sus looks

La colección incluye diferentes modelos de zapatillas con la colorida temática de la película, llevando en cada par un guiño a personajes clásicos y tan divertidos que todos conocemos. Desde las atrevidas Run Star Motion y las emblemáticas Pro Leather, hasta las clásicas Chuck 70 o Chuck Taylor All Star, este calzado de inspiración única ya está disponible en nuestro país.

Con un estampado galáctico, propio del inconfundible y estrellado universo Warner, y una cómoda mediasuela elevada de foam CX, llegan las Space Jam Run Star Motion. Con plataforma ondulada exagerada, tacos de tracción y líneas divertidas, este modelo resalta como uno de los más osados de la colección, acompañado de la tecnología CX, enfocada en brindar comodidad máxima en cada paso.

Gracias a la increíble Lola Bunny, las elegantes y conocidas Converse Pro Leather se reinventaron. Sobre el cuero perforado de look suave, reluce el personaje bordado en la parte del talón. También se descubre el logotipo de cuero Star Chevron, la marca Tune Squad y toques de rosa en el forro de malla, haciendo honor a la figura de Lola.

Las clásicas Chuck 70 y Chuck Taylor All Stars también son parte de este homenaje. La primera, con diseños del Tune Squad y referencias a LeBron, el miembro más nuevo del equipo. Este diseño premium cuenta con los característicos anillos de colores del Tune Squad y un tratamiento especial del logotipo Space Jam. Por su parte, las All Stars impactan con ilustraciones de personajes como el divertido Bugs Bunny, la increíble Lola, el gracioso Daffy, el icónico Marvin the Martian y el travieso Taz, que resurgen con gloria en un clásico de la marca.

Para mayor información sobre esta colección, en celebración de un clásico que no pasa de moda, no dejes de visitar las redes sociales de Converse en Instagram @converseperu y Facebook como @converse.pe así como la web www.converse.com.pe

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO:

El trailer oficial de Space Jam 2 con LeBron James y los Looney Tunes. (Video: Space Jam 2)