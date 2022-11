10 / 10

Optando por lo subversivo, la firma italiana presentó en el 2020 "Ouverture of Something that Never Ended", una colección creada por Alessandro Michele para Gucci en la que se van mostrando las piezas a través de una miniserie de siete episodios. Así, el creativo italiano incursionaba en la co-dirección de un proyecto filmográfico. (Foto: Gucci).