Los años 2000 nos llenan de nostalgia. Y es que durante esa década la cultura pop, los dramas adolescentes y las estrellas del momento fueron claves para formar la identidad de toda una generación: la millennial. Claramente, la moda de esta época es un tema que no puede ser ignorado. Los pantalones y faldas de tiro bajo, los ´tank tops’ blancos, las pinzas de pelo y muchos otros looks clásicos de la denominada era Y2K forman hoy parte de nuestro día a día. Así como Britney Spears o Paris Hilton fueron las encargadas de marcar tendencia en los early 2000, hoy es Danna Paola una de las precursoras del regreso de una de las piezas más dosmileras.

Sabemos que el denim tuvo su máximo reinado hace aproximadamente veinte años. Después de todo ese tiempo, probablemente creíamos que ya no existían nuevas maneras de llevarlo. Y aquí es donde interviene la actriz y cantante mexicana Danna Paola para dejarnos claro que el denim siempre será una buena opción. Fiel a su estilo inspirado en lo retro, la artista celebró sus 27 años con un look que no pasó desapercibido y nos transportó de inmediato a la época dorada de los años 2000.

Los jeans sin cierre fueron la elección de la mexicana para festejar su día. Con un estilo de pierna ancha y un sorpresivo corte de cintura en forma de V, Danna Paola nos invita a arriesgar con el denim. Si en su momento la tendencia de jeans con baja cintura te resultaba intimidante, este es el pantalón que te hacía falta para experimentar con tus looks. ¿La buena noticia? El regreso de estos jeans traen consigo una esencia moderna para hacerlos más cómodos (y sobre todo), más seguros de llevar.

Para reemplazar el clásico cierre, los pantalones de la protagonista de Élite contaban con un detalle fruncido en la parte frontal que funcionó perfectamente para ajustar la prenda. Además de favorecedor, esta pieza resulta práctica y conveniente para todas aquellas que batallan con los cierres y botones cuando de moda se trata.

¿Buscas más inspiración sobre tendencias fuera de lo común para esta temporada? Pues te recomendamos seguir a Danna Paola, una voz autorizada en cuanto a estilo se refiere, pues además de cosechar éxitos en la industria televisiva y musical, ha dado pasos firmes en el mundo de la moda. Este año, uno de sus grandes logros fue convertirse en la primera embajadora mexicana de la firma de lujo Fendi y colaborar con la marca Puma para el lanzamiento de los tenis “Mayze” en México.