Podemos obtener un look chic como resultado de combinar piezas que normalmente no irían juntas. Con diferentes accesorios podemos sacarle provecho a un total look negro. Apuesta por unos botines llamativos (pueden ser de estilo cowboy, a la rodilla, etc), una cartera diferente, un par de lentes de sol cool y recógete el cabello para cerrar tu look con broche de oro. El contraste entre la paleta de colores que elijas será tu arma secreta. (Foto: @paucremades).