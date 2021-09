Conforme a los criterios de Saber más

Hace aproximadamente un año y medio que Noe Bernacelli le dijo adiós a las pasarelas. La pandemia desatada por el coronavirus paralizó todos los sectores productivos del país, incluyendo el de la moda. Este viernes, en las instalaciones del hotel Hyatt Centric Lima ubicado en el corazón de San Isidro, el diseñador trujillano regresó al ruedo con su última colección conformada por 31 looks. Una serie de piezas que prometen llevarte en un viaje corto- y sin peajes- a uno de los paraísos más deseados por todos los peruanos: Máncora.

Bajo el nombre del balneario norteño, el creativo propone una colección veraniega que inspira, además de minimalismo y sofisticación, aires de optimismo y frescura. Justo lo que todos necesitamos en estos momentos de incertidumbre. Sobre la pasarela, resaltaron vestidos con ‘cut outs’, combos de blazer y bermudas, así como pantalones ‘wide’ y prendas denim.

Las tonalidades cálidas, como el naranja y el rojo, resaltaron en la colección en prendas como sastres y vestidos. (Fotos: Difusión)

— Este es tu primer desfile presencial después de dos años. ¿Cómo fueron los preparativos para el tan ansiado regreso? ¿Hubo nervios?

Sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión este momento. Después de dos años he vuelto a sentir la adrenalina que se vive en un desfile presencial, sobre todo cuando llevamos varios meses trabajando con todos los preparativos para esta edición. Cada desfile es un mundo completamente diferente y me siento agradecido con el increíble resultado de la presentación.

— Regresas por la puerta grande con una colección que denota frescura. ¿Cuál es la inspiración detrás de esta línea?

El mar, el sol y los atardeceres son mis fuentes de inspiración para esta nueva colección aludiendo a la vibra y frescura del verano. Yo soy norteño, trujillano, entonces quería transmitir lo mejor que tiene el norte: la calidez de la gente, esa diversión, alegría y explosión de colores cada vez que vas a Máncora.

— Después de un año y medio difícil por la pandemia, lanzas una colección inspirada en el sol y el mar, dos elementos que transmiten paz. ¿Podríamos decir que ‘Máncora’ representa ese paraíso al que todos necesitamos escapar de vez en cuando?

Sí al 100%, el mar ha sido mi refugio durante toda esta etapa en pandemia y mi inspiración para transmitir estas sensaciones de paz, tranquilidad y optimismo. Soy una persona muy apegada a la naturaleza y el entorno, disfruto contemplar el mar con la serenidad que me genera y su belleza infinita.

— Para hablar a detalle, ¿cuáles han sido los insumos más utilizados en esta colección?

Hay mucho trabajo artesanal en cada una de las piezas, nuestras carteras icónicas se reinventan en una nueva versión de paja toquilla elaboradas en colaboración junto con la marca de accesorios Amarena, realizadas a mano por artesanos piuranos de nuestra costa norteña. El cuero peruano destacó en nuestros zapatos hechos exclusivamente para esta colección junto con la marca Quimera Shoes. Utilizamos delicadas fibras naturales como la seda, el lino y algodón pima para fabricar nuestras tenidas, prevaleciendo la esencia de la marca.

— Y en cuanto a la elección de colores...

En cuanto a la paleta de color, la colección prioriza el uso de colores cromáticos, como el azul intenso y gamas de rojos y naranjas por los atardeceres, transportándonos a Máncora sin dudarlo con cada outfit.

La colección se caracterizó por la esencia minimalista, colores sólidos y prendas en tendencia como vestidos 'cut outs' y piezas asimétricas. (Fotos: Difusión).

— Sobre pasarela resaltaron algunas tendencias de este verano con los vestidos entrelazados, blazer cortos y prendas con ‘cut outs’. ¿A qué se debe esta apuesta? ¿Cuáles crees que serán las tendencias más fuertes esta temporada?

La marca se reinventa constantemente, actualmente estamos probando un lado divertido que es el minimalismo, apostando por una sastrería bien ejecutada con materiales menos estructurados. Se debe a una tendencia global muy fuerte luego del confinamiento que hemos vivido alrededor del mundo en cuánto a la ausencia de motivos, prints y detalles dramáticos. Predominan los colores sólidos, así como volúmenes oversize con una onda despreocupada y elegante al mismo tiempo.

— Siguiendo la línea de la sostenibilidad, sé que en esta colección se ha trabajado con denim reciclado…cuéntame un poco más sobre esta apuesta.

La colección rinde homenaje a nuestra biodiversidad peruana, la cual se encuentra en alerta en estos tiempos. Somos privilegiados de poseer una fauna marina tan amplia como la nuestra, el sargento macho y la cabinza ambos animales en peligro de extinción, son parte del escudo de ‘Máncora’. Además, para esta temporada hemos trabajado 5 looks con denim reciclado, que nacen del denim excedente que no se vendió y compramos a las fábricas, volviendo a desarrollar nuevas prendas desde cero promoviendo el upcycling. Nuestro propósito con esta colección es un llamado de atención a conservar nuestro medio ambiente y promover la mano de obra peruana.

— ¿Qué se viene para Noe Bernacelli en lo que queda del 2021?

Nosotros como marca tenemos la premisa de no dejar de proponer, temporada tras temporada con o sin pandemia, mantenemos un compromiso con nuestros clientes y seguidores que siempre nos brindan su constante apoyo y permanecen al pendiente de nuestras colecciones durante todo el año. Podemos adelantar que lanzaremos una colección cápsula aterrizada que estaría inspirada en Máncora para nuestra línea retail próximamente. ¡Estén pendientes a nuestras redes sociales!

Las carteras de mimbre, pañuelos coloridos y lentes de inspiración retro fueron los accesorios claves de la colección. (Fotos: Difusión)

