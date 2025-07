Tejiendo el futuro: artesanas peruanas reinventan el reciclaje con arte textil

Una chaqueta de piloto transformada en un tote bag bordado a mano. Un cinturón convertido en un accesorio con historia. Y detrás de cada pieza, el trabajo silencioso y magistral de mujeres de Pachacámac, Ayacucho y Cajamarca. Así se construye “Raíces que vuelan”, la nueva colección del programa Segundo Vuelo de LATAM Airlines, esta vez con el diseño y liderazgo creativo del peruano Noe Bernacelli.

“Segundo Vuelo es un programa lindísimo donde aprovechamos todos los textiles que usamos en LATAM y que tendríamos que desechar. Les damos una segunda oportunidad. Se los donamos a tres grupos maravillosos de artesanas que lo convierten en piezas únicas”, explica Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú. La iniciativa forma parte de la estrategia de economía circular de la aerolínea, y este año celebra siete años de existencia con una colaboración sin precedentes.

A la velada de presentación de la colección cápsula, acudieron artesanas de Cajamarca, Ayacucho y Pachacámac. (Foto: LATAM Airlines Perú)

El resultado ha sido una colección cápsula de productos sostenibles con visión artística y técnica impecable, presentada hace unas noches en la Huaca Pucllana, escenario ideal para piezas que también evocan bordados con herencia milenaria.

Todo —desde la tapicería de los aviones hasta los uniformes en desuso— ha sido transformado en objetos utilitarios que transmiten identidad y emoción.

“No esperaba que este proyecto me tocara tanto. Conectar con mis raíces, con Cajamarca, con Ayacucho, con Pachacámac… Ver de cerca a las artesanas tejiendo, bordando, sintiendo cada textura… Me ha hecho sentir muchísimo más orgulloso de ser peruano”, confiesa Noe Bernacelli, quien durante seis meses trabajó con 65 artesanas, intercambiando saberes, aprendiendo de técnicas ancestrales y aportando desde su experiencia en alta moda y con mirada internacional.

“He podido ayudar en asuntos de costura, en cómo hacer que los productos sean más vendibles, más funcionales. La idea es que puedan venderse al 100%, que generen retorno real para ellas”, explica el diseñador. La colección incluye cartucheras, portapasaportes, cojines y más —todo hecho a mano— y puede adquirirse a través de la web del Ministerio de Cultura, en el Museo de Sitio de Pachacámac y en canales digitales de LATAM.

Las piezas creadas van desde accesorios hasta prendas de vestir confeccionadas a partir de fibras recicladas. (Foto: LATAM Airlines Perú)

PUNTADAS CON HISTORIA

Para Noe Bernacelli, lo más valioso de configurar esta colección ha sido el proceso: “Me han sacado de la ignorancia. No conocía todo esto que está detrás de nuestros bordados. No sabía que era 100 % a mano. El ‘expertise’ que tienen estas mujeres es increíble, y lo hacen con tanta facilidad… Me quito el sombrero”.

Van Oordt coincide: “Estamos orgullosos del programa y de cómo ha tomado este segundo vuelo. No solo se trata de reciclar uniformes, sino de transformar realidades, de unir sostenibilidad con cultura viva”.

El desfile de presentación, realizado en la Huaca Pucllana, fue una celebración de identidad, diseño y propósito. “Soñemos, no dejemos de soñar”, dijo Noe al cerrar la velada, como una promesa vigente para las artesanas que formaron parte del proyecto y los presentes en la cita. //