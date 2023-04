En 1981, la famosa actriz Jane Birkin se convertiría en la inspiración detrás del ahora icónico bolso Birkin de Hermès. Actualmente, este accesorio de la marca de lujo francesa oscila entre los $9,000 y $30,000, llamando la atención como uno de los máximos símbolos de estatus socioeconómico debido a todos los filtros que se deben pasar para si quiera tener la opción de comprar uno de estos codiciados bolsos. Hoy, en pleno 2023, la exclusividad ha llegado a un siguiente nivel y conseguir la cartera Birkin se ha convertido en todo un trámite que solo las verdaderas amantes de la moda estarían dispuestas a atravesar.

Actriz Jane Birkin utilizando un bolso de la firma. (Foto: Getty Images)

Este codiciado bolso de Hermès vio la luz en 1984, pero no fue hasta finales de la década de 1990 que el lujoso accesorio adquirió la reputación de símbolo de estatus elitista y chic.

¿Qué tan difícil es conseguir el bolso Birkin de Hermès?

Si bien el bolso Birkin ganó notoriedad por las celebridades que lo llevaban, la industria del entretenimiento también favoreció a uno de los principales activos de la casa de modas francesa.

Series y películas de gran trascendencia en la cultura popular marcaron un antes y después en la imagen aspiracional que hasta el día de hoy caracteriza al preciado bolso de hebilla dorada. Sex and the City, Blue Jasmine y La propuesta fueron algunas de las producciones de Hollywood que llevaron el sofisticado bolso Birkin a nuevos públicos.

Foto: Getty Images

Ahora, si hace unos años pensar en cómo conseguir uno de estos bolsos era un misterio, hoy contamos con respuestas a esa gran interrogante de la moda.

¿Cuáles son los pasos para conseguir un bolso Birkin?

De acuerdo a diferentes expertos en bolsos de lujo y representantes de la firma Birkin, estos son algunos de los pasos a seguir para intentar conseguir una de estas exclusivas carteras.

1. Para comprar un bolso Hermès nuevo, lo mejor es dirigirse directamente a las tiendas y boutiques. Allí te ayudarán en tu búsqueda, pero siempre debes tener presente la paciencia, ya que es posible que tengas que esperar meses o años hasta que el modelo adecuado esté disponible.

2. Debes tener en cuenta que las Birkins no las puede comprar cualquier cliente. Por ello, los vendedores eligen si ofrecen o no a los clientes bolsos de cuota como el modelo Birkin o Kelly basándose en diferentes factores de los que no se sabe mucho.

3. Existen casos en los que se han ofrecido bolsos aparentemente al azar sin que el cliente tenga un historial de gasto , y algunos desafortunados que gastan regularmente en la firma de lujo, nunca han tenido algún tipo de oferta.

4. Cuando se ofrece uno de estos bolsos, se lleva al cliente a una sala especial y se le presenta la cartera, dándole después la opción de comprarlo. Mejor dicho, Hermès invita a sus mejores clientes a gastar miles de euros en un bolso que han considerado digno de llevar.

5. La verdad es que tú no puedes elegir cual es el bolso Birkin que deseas. Si bien los clientes pueden hacer listas de deseos para dar a sus vendedores una idea de los bolsos, colores, pieles y tamaños que les interesan, en última instancia, es el vendedor quien decide qué bolso se ofrecerá, si es que se ofrece alguno.

Para terminar esta guía sobre los icónicos bolsos Birkin debes saber que los precios en Europa bordean los $5,000 a $7,000, mientras que en Estados Unidos pueden llegar a los $10,000.

Alessandra Belaunde habla sobre los bolsos Birkin

Sin ir muy lejos, en nuestro país la influencer peruana, Alessandra Belaunde, dedicó algunos de sus videos en su cuenta de TikTok para contar a profundidad el proceso a seguir para obtener una de estas exclusivas carteras.

Foto: TIkTok @alessandrabelaundea

“El precio que ustedes ven en internet es precio de reventa. Si lo compran en tienda, es mucho más barato y si lo compran en Europa, pueden aplicar el tax free que es el 14% de vuelta del monto total” , cuenta la aficionada a las piezas de diseñador.

(Foto: Getty Images) / Christian Vierig

“La más difícil de conseguir ahora es la Mini Kelly. Yo esperé por esta cartera dos años y recién la conseguí en diciembre pasado en Madrid”, cuenta.

Gracias a los videos de la creadora de contenido de 28 años, hemos podido adentrarnos en el mundo del lujo y tener una idea de lo complejo que es esperar a tener la opción de comprar uno de los icónicos bolsos Hermès.

En primer lugar, es necesario tener un historial en la tienda , es decir, debes ser cliente leal a una misma tienda de Hermès. Además, construir una relación con una asesora de ventas de la tienda es clave.

Por otro lado, para tener la opción de comprar los bolsos más icónicos de Hermès (ya sea el modelo Kelly o Birkin) debes evitar comprar solo joyas, bisutería, maquillaje y zapatos. Esto porque la gran mayoría del público de la marca compra esos productos y comprarlos no te convierten en un cliente exclusivo.