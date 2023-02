Comenzar en el mundo de la espiritualidad y lo holístico, para muchos, es símbolo de miedo o desconfianza, casi parecido a una terapia psicológica, ya que es difícil intentarlo por el miedo al “qué dirán”. Personalmente, siempre me ha llamado la atención, pero por esa misma razón no me atrevía a intentarlo.

Una amiga bien cercana del colegio, llamada Sabrina, me comenzó a contar sus experiencias con este tipo de terapias alternativas y me recomendó a la terapeuta holística, Marianella Ruíz, quien me ayudó con la alineación de chakras. Cuando llegué, ‘Nella’ fue muy atenta, me hizo sentir cómoda y en un lugar seguro, conversamos un poco acerca mi entorno familiar, el amor y mis amistades, resaltando que constantemente me esguinzo o fracturo el pie derecho. Nella me comentó que el lado derecho del cuerpo está relacionado con padre y el izquierdo a la madre. Ello tiene sentido, ya que mi padre está ausente en mi vida y no tengo una relación sana con mi madre.

Me eché en una camilla, donde alrededor se pueden ver muchos elementos que se usan para todo tipo de terapias alternativas. Me colocó un antifaz y comenzó a “conectar” con mi cuerpo, es decir, la terapista tiene que crear un enlace entre mi cuerpo y ella para que la alineación funcione. Una vez que lo hizo, comenzó evaluando el estado de los chakras con un péndulo, un aparato energético que se mueve en dirección a la energía de nuestro cuerpo.

Realizó toda la evaluación con los chakras principales, traseros, secundarios, polaridad N-S, finalmente, el Yin y Yang. Luego, comenzó a evaluar si los chakras tenían alguna interferencia o si tenían alguna fuga y si es así, se comienza con el tratamiento.

Comienza el ritual

Ruíz asegura que el terapeuta tiene que estar acompañando constantemente al paciente de manera amorosa, ya que si comienzan las sensaciones en el cuerpo tiene que irle contando.

“Los chakras están conectados por la Línea Hara, donde existe una dimensión muy profunda en el campo aural. Ahí, también se encuentra el Tan Tien, el cual está situado entre 2.5 y 4 cm abajo del ombligo y nos conecta a la central energética de la tierra y con el cielo, nos hace caminar con más firmeza. Pero, para que eso suceda, debe estar siempre correctamente energizado”, me explicaba Nella mientras comenzaba a energizar las interferencias.

Encontró una situada en la parte izquierda de la zona de la panza, para este tipo de interferencias se usan colores o mejor llamado cromoterapia o terapia del color con la que se hace las des interferencias. Los colores pueden varias entre verde, amarillo y violeta, cada chakra tiene un color y este se irradia en la zona afectada. Por ejemplo, si es que se tiene una alergia, se utiliza el color azul o cuando hay un problema pélvico se utiliza naranja.

Cuando comenzó a hacer eso, me sentí un poco tensionada, porque no sabía qué era exactamente lo que estaba haciendo, pero pasó un rato, mis rodillas y piernas comenzaron a tener movimientos involuntarios, entre ellos, temblores y sobresaltos. Le pregunté por qué sucedía eso y ella me respondió que se estaba realizando la limpieza y la liberación emocional, ya que las interferencias no permite el correcto pase de energía.

Alineación de chakras: una forma en la que el cuerpo se puede conectar con la tierra y el cielo. Foto: FreePik.

Asimismo, las interferencias pueden significar malas noticias, pérdidas, rabia, situaciones en las que tenemos que retener emociones, frustración, miedo, nervios o preocupación.

Nella comenzó a preguntarle a mi cuerpo qué necesitaba, si era más trabajo con colores, aromaterapia o cristales. Al principio creí que me lo estaba preguntando a mí directamente, pero cuando comencé a escuchar que respondía “a mi cuerpo” me quedé muy impresionada. Mi cuerpo finalmente se decidió por la terapia de cristales.

Antes de empezar con el protocolo, se realiza una meditación guiada para entregarse a la sanación, fue sumamente relajante ese momento.

Terapia con cristales:

Estos, según Nella, le dan el movimiento correcto a los chakras y hace que se alimente con energía, ya que los crsitales son sacados de la madre tierra, por lo que están repletos de energía natural. Finalmente, cuando este chakra se alimenta, se debe balancear.

Cada cristal se conecta con un chakra y con lo que necesita sanar en el plano físico, emocional y espiritual. Hacen una conexión mágica y especial para dejarnos toda su fuerza. En mi caso, como el tobillo derecho siempre se encuentra débil, colocó uno ahí, en mi cabeza, estómago, pelvis y corazón, ahí fue donde mi cuerpo pidió la mayor cantidad de cristales.

A penas los colocó encima de mi cuerpo, lo sentí totalmente pesado y comencé a sentir hincones en la parte izquierda de la cabeza y en el tobillo débil. Nella me explicó que era debido a que estaba dejando ir creencias familiares que están muy impuestas en mi mente y lo del tobillo, porque estaba volviendo a conectar con la tierra.

Para finalizar, Nella comenzó a alimentar los chakras y a balancearlos. Luego, realizó una terapia de polaridad, es decir, comenzó a tocar mi hombro derecho con mi cadera izquierda, mi mano con mi tobillo y así sucesivamente con todo el cuerpo. “Eso estimula y equilibra las corrientes de canales de energía, las cuales son positivas, negativas y neutras”, finaliza.

¿Cómo me sentí luego de la terapia?

Una vez me fui levantando y asimilando todo lo que había pasado, Nella me explicó que tenía una interferencia, pero que felizmente no había fugas en mis chakras. Además, me explicó que constantemente me caía debido a que mi cuerpo no estaba debidamente conectado con la tierra.

Nella me dio unas esencias florales que me van a ayudar a establecerme energéticamente y me recomendó hacerme una terapia solamente de cristales en algunos meses.

Beneficios que me brindó esta terapia:

Relajación.

Confianza.

Sentimiento del mayor vitalidad.

Mejora el estado anímico.

Ves el mundo de otra manera y más positiva.

Sentimiento de estar conectados con la tierra y el cielo.

Disposición para realizar el trabajo con mayor amor y vitalidad.

Se pueden acceder a las terapias alternativas con Marianella Ruíz en su consultorio. Más información al número 922 807 227 o en las redes sociales.