Las carreras vinculadas a gastronomía -y, en consecuencia, el número de egresados- han sido un agente impulsor en nuestra economía por muchos años. La continua mejora en la calidad de la educación se traduce en el crecimiento del sector, lo cual ha ayudado a que nuestra cocina se coloque en los puestos más altos de las listas mundiales. Todo este impulso, sin embargo, se está viendo afectado a raíz de la emergencia sanitaria que estamos atravesando a causa de la Covid-19. Así, el rubro de la educación ha buscado reinventarse con el apoyo de la tecnología y de la inventiva humana.

Antes se pensaba que los buenos chefs solo se podían formar en clases presenciales. Hoy, los conocimientos culinarios pueden tener otros alcances gracias a las nuevas herramientas digitales con las que nos comunicamos. Entonces, ¿cómo se educa un chef a distancia? Consultamos con Augusto Dalmau, rector de Le Cordon Bleu Perú, para conocer cuáles son las estrategias que se están implementando con los miles de estudiantes que se siguen preparando en cocina.

Dalmau indica que en la universidad Le Cordon Bleu el 80% de las clases eran teóricas. Sin embargo, en el instituto del mismo nombre el 80% de las clases eran prácticas antes de la pandemia. “Tuvimos que cancelar todas las clases prácticas para adaptarlas de manera virtual”, señala Dalmau. “Todo se ha acomodado a estos canales, pero sí puede haber una cosa que se está perdiendo: el perfeccionamiento de las técnicas, ya que no está a tu lado el profesor que te guía cara a cara en tu proceso de aprendizaje”, señala. “Además, está el hecho de no compartir con tus compañeros, de ir a un lugar, de juntarte, divertirte. Eso no tiene precio y es lo que más nos afecta a todos”, explica.

Así eran las clases presenciales de gastronomía antes de la pandemia. Los alumnos hacían muchos trabajos prácticos.

A pesar de las dificultades, la pandemia también ha abierto un interesante nicho de clases de cocina a distancia, tanto para profesionales como amateurs. El cocinero Ignacio Barrios, dueño de Urban Kitchen, tuvo que replantear toda su operación para acomodarse a este nuevo escenario. “Nosotros vivíamos de eventos de toda clase, pero eso se cayó”, cuenta. Ignacio y otros cocineros supieron salir adelante al desarrollar nuevos conceptos de clases de cocina (ya sea para pasar un momento divertido, o para aprender distintas técnicas y tipos de comida) al apostar por la enseñanza en el mundo virtual. “Enviamos insumos a la casa de nuestros alumnos mediante agencias de repartidores y desarrollamos clases mediante aplicaciones de videoconferencias, como Zoom”, continúa Barrios. El mayor reto sigue siendo el no poder estar frente a frente con el alumno para ayudarlo en lo que necesite.

¿Se puede soñar con la aventura de ser chef, incluso durante la pandemia? La respuesta dependerá de cada uno, pero es importante entender que, si bien las herramientas digitales no se comparan a las clases presenciales, sí han abierto una ventana a nuevas posibilidades que conviene seguir explorando.

Informe realizado por Ana Paula Muguerza, Mauricio Montes, Julio Cerna, Sofía Hernandez del colegio San Luis Maristas. Bajo la mentoría de la docente Lizeth Zavala y la periodista Nora Sugobono.