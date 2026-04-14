El compromiso está programado para las 5:00 p.m. (hora peruana), en lo que será el inicio de una serie al mejor de dos encuentros, con posibilidad de un tercer partido en caso de igualdad.

Nuestro rival para la Final de la Liga Peruana de Vóley 💪🏾



¡Vamos, Alianza! 💙👏🏾 pic.twitter.com/l6GuDx8TNv — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) April 9, 2026

En cuanto a la transmisión, el encuentro será televisado por Latina (canal 2) y también podrá seguirse a través de sus plataformas digitales, permitiendo a los aficionados no perderse ningún detalle de esta definición.

Alianza Lima llega como favorito tras una campaña sólida y con la posibilidad de alcanzar el tricampeonato, mientras que San Martín arriba motivado luego de una semifinal muy disputada. Todo está listo para una final que promete emociones de principio a fin en el vóley peruano.