La campeona del mundo Argentina enfrentará al debutante y revelación Cabo Verde en 16avos de final de Norteamérica 2026 el viernes próximo en Miami, una vez concluido el Grupo H, ganado por España que espera por el segundo del Grupo J (Austria o Argelia).

Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16avos de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.

Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España -venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs. Cabo Verde se disputará el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Miami, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, y con capacidad para más de 65.000 espectadores.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde?

Estos son los horarios en distintos países:

España: 00:00 horas del sábado 4 de julio

00:00 horas del sábado 4 de julio Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 18:00 horas

18:00 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas

16:00 horas Hora del Este (Estados Unidos): 18:00 horas

18:00 horas Hora del Centro (Estados Unidos): 17:00 horas

17:00 horas Hora de la Montaña (Estados Unidos): 16:00 horas

16:00 horas Hora del Pacífico (Estados Unidos): 15:00 horas

¿En qué canal ver Argentina vs. Cabo Verde?

Los hinchas podrán seguir el partido a través de DirecTV, que contará con la transmisión para toda Sudamérica. Además, el encuentro también estará disponible por streaming mediante las plataformas DGO y Paramount+, que ofrecerán una cobertura completa del duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Asimismo, en Argentina las señales encargadas de transmitir el duelo serán Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV, DGO, Disney Plus, Paramount+.