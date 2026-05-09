Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Boca Juniors recibe a Huracán, este sábado 9 de mayo, en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Leonardo Gil marcó el primero del ‘Globo’ a los cinco minutos de iniciado el encuentro.

No obstante, todas las cámaras enfocaron a Hernán Galíndez. El portero ecuatoriano se lució para evitar el empate ‘Xeneize’ en la victoria parcial 1 a 0 de Huracán.

Atajadas de Galíndez

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