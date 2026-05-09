Boca Juniors recibe a Huracán, este sábado 9 de mayo, en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Leonardo Gil marcó el primero del ‘Globo’ a los cinco minutos de iniciado el encuentro.

No obstante, todas las cámaras enfocaron a Hernán Galíndez. El portero ecuatoriano se lució para evitar el empate ‘Xeneize’ en la victoria parcial 1 a 0 de Huracán.

Atajadas de Galíndez

🔝¡LA GRAN REACCIÓN DE GALÍNDEZ!

🧤🇪🇨 El arquero de Huracán y una gran intervención, para evitar de Merentiel, de Boca Juniors.



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¡OTRA VEZ GALÍNDEZ!

🧤🇪🇨 En dos ocasiones consecutivas, Hernán Galíndez evitó el emapte de Boca Juniors y salvó el arco de Huracán. ¡Enorme actuación!



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¡OTRA MANO MILAGROSA!

🇪🇨 Hernán Galíndez le negó el gol a Ascacíbar, para sostener la ventaja para Huracán ante Boca Juniors.



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