Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Boca Juniors recibe a Huracán, este sábado 9 de mayo, en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Leonardo Gil marcó el primero del ‘Globo’ a los cinco minutos de iniciado el encuentro.
No obstante, todas las cámaras enfocaron a Hernán Galíndez. El portero ecuatoriano se lució para evitar el empate ‘Xeneize’ en la victoria parcial 1 a 0 de Huracán.
Atajadas de Galíndez
Seguir temas