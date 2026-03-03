Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Edinson Cavani y la encrucijada en Boca: nuevo bloqueo lumbar, sin fecha de regreso y con el futuro en duda. (Foto: Getty Images)
Edinson Cavani y la encrucijada en Boca: nuevo bloqueo lumbar, sin fecha de regreso y con el futuro en duda. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Edinson Cavani vuelve a generar alerta en Boca Juniors tras una nueva recaída de su problema lumbar, que ya lo había dejado gran parte de la temporada pasada fuera de competencia. El delantero de 39 años intentó volver a tener ritmo de juego y participó más de 70 minutos ante Racing, pero no pudo sostenerlo y las molestias se intensificaron.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.