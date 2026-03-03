Edinson Cavani vuelve a generar alerta en Boca Juniors tras una nueva recaída de su problema lumbar, que ya lo había dejado gran parte de la temporada pasada fuera de competencia. El delantero de 39 años intentó volver a tener ritmo de juego y participó más de 70 minutos ante Racing, pero no pudo sostenerlo y las molestias se intensificaron.
El parte médico actual no ofrece certezas: el uruguayo se sometió a otro bloqueo en la columna en un intento de aliviar el dolor, pero hasta el momento no existe una fecha clara para su regreso oficial a las canchas. Si la infiltración no da el resultado esperado, los médicos evalúan la posibilidad de una intervención quirúrgica, lo que complicaría seriamente su situación física y deportiva.
Este nuevo contratiempo se suma a un historial de lesiones que ha limitado severamente la participación de Cavani en Boca desde su llegada, con múltiples ausencias y tratamientos que han retrasado su adaptación plena al calendario del equipo.
La ausencia del delantero obliga al entrenador Claudio Úbeda a reconfigurar el ataque del Xeneize en un tramo clave del Torneo Apertura 2026, mientras el club intenta alternativas ofensivas.
En el entorno del jugador y del club aseguran que todavía existe la intención de seguir intentando la recuperación sin tomar decisiones drásticas, aunque el desenlace del próximo mes será crucial para definir si Cavani continúa en Boca hasta diciembre o si se plantean otros caminos. Los hinchas y la dirigencia aguardan una mejoría que permita al goleador aportar su experiencia en la recta final de la temporada.
