Boca Juniors cortó la peor racha de partidos sin ganar en toda su historia el último domingo en su visita a Mendoza, donde goleó por 3-0 a Independiente Rivadavia. El triunfo, sin embargo, ha quedado marcado por un gesto que realizó el delantero uruguayo Edison Cavani contra los hinchas rivales.

En un resumen de “La otra cara del Ind. Rivadavia vs Boca Juniors” de TyC Sports se ve que Cavani contesta a las pifias de los hinchas mendocinos con gestos con la mano. Primero lo mandó callar, y luego hizo el ademán de usar un rifle contra los plateistas.

🗣️ Los gestos de Cavani a un hincha, tras el triunfo de #Boca ante #IndependienteRivadavia en Mendoza.



Presente de Cavani

En Boca Juniors, Edinson Cavani es más que una figura de épocas recientes; es un símbolo de experiencia, entrega y profesionalismo. Sin embargo, su actualidad despierta inquietudes entre la afición: desde su última renovación, en octubre de 2024, hasta su más reciente actuación, el uruguayo transita por actuaciones discretas, marcada por la falta de gol y la urgencia de reconectar con su mejor versión.

Con contrato hasta fines de 2026, “El Matador” renovó su vínculo para seguir intentando, asegurando que jugar su despedida en Boca es parte de su plan de vida. Sin embargo, el presente lo muestra sin marcar en el Clausura: su última celebración fue el 23 de junio, por la Copa Argentina. El domingo pasado, la victoria ante Independiente Rivadavia (3-0 en Mendoza) le ofreció una oportunidad clara que no supo traducir: a los 21 minutos desperdició un mano a mano tremendo; el balón le pasó por debajo de la suela.

