Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan este martes 3 de marzo por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Estadio Spotify Camp Nou. Este compromiso supone un reto grande para el equipo de Hansi Flick, que deberá remontar el 4-0 sufrido en la ida para alcanzar la final del torneo español. La gran baja que tendrán los azulgranas es la de Robert Lewandowski, ausente por una lesión en el ojo. En su lugar, Ferran Torres asumirá la responsabilidad del gol. Por su parte, el ‘Atleti’ tendrá que hacer un partido inteligente para sostener su ventaja y asegurar su pase a la final. A continuación, te mostramos los horarios y canales de TV para ver el partido.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey?

La hora de inicio del partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal vuelta de la Copa del Rey es a las 9:00 p.m. en España; mientras que en Perú comienza a las 3:00 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 4:00 p.m. Y, finalmente, en México y Centroamérica a la 2:00 de la tarde.

Horarios del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey desde el Estadio Spotify Camp Nou.

Hora del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Canales TV para ver Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal vuelta de la Copa del Rey será transmitido en Perú a través de América TV y Movistar Deportes. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo podrás ver en Flow Sports. En Colombia, la transmisión va por Win+. Por otro lado, en México y restro de Centroamérica, lo pasa Sky Sports. En Estados Unidos podrás mirar por ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App. Finalmente, si te encuentras en España, míralo por televisión a través de TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y 3Cat.

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha. Atlético Madrid: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Alvarez y Lookman.