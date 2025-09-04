Doblete de Lionel Messi: Argentina vence 3-0 a Venezuela por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Doblete de Lionel Messi: Argentina vence 3-0 a Venezuela por Eliminatorias 2026 | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Argentina recibe a Venezuela en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este jueves 04 de septiembre de 2025. Lionel Messi se robó el show en el duelo al marcar un doblete.
*****************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC