Doblete de Lionel Messi: Argentina vence 3-0 a Venezuela por Eliminatorias 2026 | VIDEO

Argentina recibe a Venezuela en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este jueves 04 de septiembre de 2025. Lionel Messi se robó el show en el duelo al marcar un doblete.

GOLAZO DE LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI 🇦🇷, EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS.pic.twitter.com/VmymoGpXO8 — VSports Team (@VSportsTM) September 5, 2025

