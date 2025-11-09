La expectativa ha llegado a su fin. A minutos del inicio de la nueva edición del superclásico del fútbol argentino, se han confirmado las formaciones iniciales de Boca Juniors y River Plate.

Boca Juniors salta al campo sin Edinson Cavani ni Ander Herrera. El arco será custodiado por Marchesín, mientras que la línea defensiva estará conformada por Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco. El mediocampo, pieza clave para la contención y la distribución, tendrá a Palacios, Delgado y Paredes.

El gran peso ofensivo recaerá sobre el tridente de ataque compuesto por Zeballos, Giménez y Merentiel.

River Plate sale con más de una sorpresa. El experimentado Armani defenderá la portería, protegido por una línea de cinco hombres compuesta por Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Rivero y Acuña. El mediocampo será ocupado por Castaño, Portillo y Meza, encargados de la creación y recuperación. Finalmente, Driussi y Salas en el ataque.

Formaciones Boca vs River