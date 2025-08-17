Redacción EC
Redacción EC

Goles de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia por Liga Profesional | VIDEO
Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, este domingo 17 de agosto.

Ezequiel Centurión en propia puerta, Exequiel Zeballos y Alan Velasco marcaron para la victoria ‘Xeneize’.

