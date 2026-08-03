River Plate atraviesa una de sus semanas más tensas y el mensaje de su entrenador, Eduardo “Chacho” Coudet, no pasó desapercibido. Tras la derrota frente a Rosario Central, el técnico colocó como foto de perfil de WhatsApp la frase “Los cago*** no hacen historia”, un lema histórico del fútbol sudamericano que rápidamente se viralizó.

La frase elegida por Coudet refleja un intento por marcar carácter en medio de la crisis. El DT millonario utilizó este mensaje como una forma de transmitir convicción y enviar una señal clara al plantel y al entorno, en un momento donde los resultados no acompañan.

"LOS CAGONES NO HACEN HISTORIA", el mensaje de Eduardo Coudet tras la cuarta derrota consecutiva de #River. pic.twitter.com/EJMifIqGTN — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2026

Silencio tras la derrota en el Monumental

Luego de la caída en el Estadio Monumental, tanto el entrenador como los futbolistas optaron por el silencio y no brindaron declaraciones a la prensa. En ese contexto, la publicación en WhatsApp se convirtió en la única vía de expresión pública del técnico.

El presente deportivo del equipo es preocupante. River suma cero puntos en el inicio del Torneo Clausura y además sufrió una eliminación temprana en la Copa Argentina, lo que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel.

Respaldo a Coudet en medio de la tensión

A pesar del difícil momento, la dirigencia decidió respaldar a Coudet y mantenerlo en su cargo. Además, referentes del plantel como Marcos Acuña expresaron su apoyo en redes sociales, haciendo un llamado a la unidad para revertir la situación.

El mensaje del entrenador abre un nuevo capítulo en la crisis de River Plate, donde el desafío inmediato será transformar las palabras en resultados dentro del campo de juego.