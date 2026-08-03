Por Redacción EC

River Plate atraviesa una de sus semanas más tensas y el mensaje de su entrenador, Eduardo “Chacho” Coudet, no pasó desapercibido. Tras la derrota frente a Rosario Central, el técnico colocó como foto de perfil de WhatsApp la frase “Los cago*** no hacen historia”, un lema histórico del fútbol sudamericano que rápidamente se viralizó.

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