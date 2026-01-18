Boca Juniors derrotó este domingo por 2-1 al Olimpia paraguayo en la localidad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), en un partido muy disputado que marcó el último amistoso de ambos equipos previo al comienzo de la temporada 2026.

El juego comenzó favorable al conjunto asunceno, que se puso en ventaja gracias a un centro de Hugo Quintana que, tras desviarse en el lateral boquense Juan Barinaga, se elevó por encima del portero Agustín Marchesín.

El empate de Boca llegó promediando la primera mitad gracias a un remate de Alan Velasco que, tal como sucedió en el gol paraguayo, terminó en el fondo de la red debido a un desvío que descolocó al portero.

La ventaja del conjunto argentino llegó pocos minutos después, cuando el mediocampista Tomás Belmonte impactó de cabeza un centro del extremo Exequiel Zeballos, que, al igual que en la etapa final del torneo pasado, volvió a ser uno de los jugadores más incisivos de su equipo.

Goles de Boca Juniors

¡¡AHORA LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE BOCA!! Velasco probó al arco y tras una serie de rebotes el Xeneize festejó el 1-1 ante Olimpia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Qnq1EW4r7O — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mH2ZnNN78v — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Gol de Olimpia