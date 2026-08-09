Lionel Messi despide a su padre en Rosario: Jorge Messi será enterrado este domingo. (Foto: EFE)
Lionel Messi despide a su padre en Rosario: Jorge Messi será enterrado este domingo. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Lionel Messi se encuentra en Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. El astro argentino llegó el sábado por la noche desde Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, y permanece desde entonces junto a sus familiares. El entierro está previsto para este domingo en un cementerio de Pérez, localidad ubicada en las inmediaciones de Rosario.

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