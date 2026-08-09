Lionel Messi se encuentra en Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. El astro argentino llegó el sábado por la noche desde Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, y permanece desde entonces junto a sus familiares. El entierro está previsto para este domingo en un cementerio de Pérez, localidad ubicada en las inmediaciones de Rosario.

La ceremonia será íntima. Mientras la familia prepara la despedida, algunos hinchas se acercaron hasta los alrededores del recinto para dejar flores y mensajes de apoyo. “Fuerza, familia Messi” y “Fuerza Messi, te amo siempre” fueron algunas de las frases que aparecieron en las rejas del cementerio.

El dolor de Messi también ha generado muestras de solidaridad desde el fútbol argentino. Leandro Paredes, compañero del astro en la selección, manifestó después del partido entre Boca y Vélez que tenía previsto acercarse para acompañarlo. Rodrigo de Paul, otro de los futbolistas más cercanos al capitán durante su etapa con la Albiceleste, también viajaría a Argentina para estar junto a él y su familia.

Messi despide a su papá Jorge en Rosario: fanáticos se acercaron para darle su apoyo al capitán de la Selección argentina. https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/vdizKx96zt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 9, 2026

La familia Messi no informó oficialmente la causa de la muerte de Jorge. Sin embargo, medios argentinos señalaron que el padre del futbolista padecía cáncer y se encontraba bajo tratamiento desde hacía varios meses. Su estado de salud había quedado en evidencia durante el Mundial 2026, cuando Messi rompió en llanto después de marcar ante Argelia.

Semanas después, la familia comunicó que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, aunque decidió mantener en reserva mayores detalles. Una vez terminado el Mundial, Lionel regresó a Rosario durante algunos días para visitarlo. Ahora, el campeón del mundo vuelve a su tierra natal para acompañar a su familia y despedir a quien fue una figura fundamental en su vida y en su carrera.

La despedida de Jorge Messi reunirá así a familiares, amigos y personas cercanas al entorno del futbolista. Mientras en las calles de Rosario aparecen mensajes de cariño para el ídolo argentino, Lionel Messi atraviesa en la intimidad uno de los momentos más difíciles de su vida.

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