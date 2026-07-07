Por Redacción EC

Mostafa Ziko se convierte en una de las figuras del duelo entre Egipto y Argentina al marcar el segundo gol en la victoria parcial 2-0 por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta. El egipcio había avisado al minuto 59 con un tanto que fue anulado por el VAR tras una falta previa sobre Lisandro Martínez. Sin embargo, lejos de desanimarse, volvió a aparecer al minuto 67 para sentenciar el partido con un remate de derecha desde el centro del área, culminando un contragolpe letal que dejó sin reacción a la defensa argentina.

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