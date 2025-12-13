La surfista peruana Catalina Zariquiey clasificó, este sábado 13 de diciembre, a la semifinal de la categoría Sub 16 del Campeonato Mundial Junior ISA 2025.

El certamen se está llevando a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Surf de Punta Rocas.

Con dos olas de 7.50 y 6.43 puntos, alcanzando un total de 13.93, logró imponerse en su serie y obtuvo el primer lugar.

De esta manera, por primera vez Zariquiey disputará la semifinal de un Mundial Junior ISA. En edición 2024, en El Salvador, la mancoreña se quedó en los cuartos de final.

Las semifinales y la gran final se disputarán este domingo desde las 7:00 a.m. en el Centro de Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas.