La surfista peruana Catalina Zariquiey continúa prolongando su gran momento y ya está en los cuartos de final del Mundial Junior de la World Surf League (WSL). La nacional eliminó en octavos a una de las favoritas del evento, a la brasileña Laura Raupp.

El Mundial Junior WSL se realiza en Filipinas, durante las noches del horario peruano. En la madrugada de este martes, Catalina Zariquiey logró meterse entre las ocho mejores del evento tras superar a Raupp.

Catalina logró un puntaje de 13.66 gracias a dos olas de 7.83 y 5.83, mientras que la brasileña hizo una de 6.00 y otra 6.23. La diferencia estuvo ajustada en favor de la peruana, que en diciembre pasado fue subcampeona mundial junior Sun 16 en el Mundial Junior ISA.

Así, Zariquiey, de 15 años, ya está en cuartos de final, donde durante la noche de este martes enfrentará a Janire González Etxabarri (País Vasco), de 20 años y que el año pasado se coronó campeona del Mundial ISA en El Salvador.

SAN JUAN, LA UNION, PHILIPPINES - JANUARY 13: Catalina Zariquiey of Peru surfs in Heat 7 of the Round of 16 at the 2025 World Junior Championships on January 13, 2025 at San Juan, La Union, Philippines. (Photo by Cait Miers/World Surf League) / Cait Miers

La peruana está en esta fase luego de superar tres rondas. En la primera fue segunda en su heat y tuvo que disputar la ronda de eliminación, una especie de repechaje, donde venció a la portuguesa María Salgado. Ya en octavos superó a la brasileña Raupp.

En la categoría de damas, Catalina es la única latinoamericana en competencia, mientras que en varones hay dos brasileños en cuartos de final.

Final para Arena

Mientras, el camino para Arena Rodríguez finalizó en los octavos, Lamentablemente la peruana cayó ante la española Carla Morera de la Vall y se ubicará en el noveno lugar de la competencia.

Arena había sido tercera en el Mundial del 2025, pero esta vez las olas no estuvieron de su lado para repetir la gesta.