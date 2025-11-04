Luis Díaz abrió el marcador a los 4′ del partido entre PSG y Bayern Munich, que se disputa en el Parque de los Príncipes por la Champions League.
Redacción EC
Sorpresa en el Parque de los Príncipes. Luis Díaz abrió el marcador a los 4′ en el vs., por la cuarta fecha de la Champions League. Todo ocurrió tras una gran jugada colectiva de los ‘bávaros’, que habilitó en un mano a mano a Michael Olise. El inglés definió, pero el arquero Lucas Chevalier atajó su remate de manera efectiva. Sin embargo, el rebote lo recogió el colombiano, quien no tuvo problemas para patear directo al arco y colocar el 1-0 a favor de los alemanes.

