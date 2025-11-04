Sorpresa en el Parque de los Príncipes. Luis Díaz abrió el marcador a los 4′ en el PSG vs. Bayern Munich , por la cuarta fecha de la Champions League. Todo ocurrió tras una gran jugada colectiva de los ‘bávaros’, que habilitó en un mano a mano a Michael Olise. El inglés definió, pero el arquero Lucas Chevalier atajó su remate de manera efectiva. Sin embargo, el rebote lo recogió el colombiano, quien no tuvo problemas para patear directo al arco y colocar el 1-0 a favor de los alemanes.

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

****

