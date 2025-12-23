El Atlético de Madrid celebró este martes los 14 años de Diego Simeone al frente del banquillo para “hacer historia partido a partido” con el equipo rojiblanco, del que es el entrenador con más encuentros, con más títulos y con más victorias en la historia del club.

“Catorce años del regreso del ‘14’ (era el número que llevaba ‘El Cholo’ como centrocampista en el Atlético de Madrid cuando se proclamó campeón de la Liga y la Copa del Rey en 1995-96) para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster!”, lo felicitó la entidad a través de un mensaje en sus canales sociales.

Su fichaje se anunció el 23 de diciembre de 2011. “El Atlético de Madrid ha cerrado la contratación de Diego Pablo Simeone como nuevo entrenador del primer equipo rojiblanco. El técnico argentino ha aceptado la oferta que el club le hizo este jueves para lo que resta de temporada y una campaña más…”, anunció entonces la entidad.

Con 453 victorias (un 64,7 por ciento), también es el entrenador más ganador de la historia del Atlético. Su primer triunfo data del 15 de enero de 2012, por 3-0 ante el Villarreal, en su segundo duelo con el equipo rojiblanco.